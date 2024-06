L’Italia di basket a Reggio Calabria: novità bomba sul nuovo PalaCalafiore! | VIDEO

StrettoWeb

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di coach Giulio Cadeo, nuovo allenatore della Myenergy Viola Reggio Calabria, il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, ha anticipato una notizia bomba riguardante la volontà di portare la Nazionale Italiana di Basket a Reggio Calabria.

Il restyling del PalaCalafiore è un progetto ambizioso, necessario viste le condizioni in cui versava il gioiello del basket reggino ormai da troppo tempo. E anche ai vertici del basket qualcosa si sta muovendo.

La conferma è arrivata dal presidente FIP Paolo Surace che ha dichiarato: “complimenti al presidente Laganà e alla Viola per il campionato fatto e rinnovare l’entusiasmo della gente al palazzetto. Complimenti anche per la scelta del coach che conosco da tanti anni, ottima persona dal punto di vista umano e tecnico. Complimenti all’amministrazione comunale che sta facendo un grande lavoro al PalaCalafiore. Ieri la FIP ha chiesto aggiornamenti sui lavori del PalaCalafiore perchè l’idea è quella di portare la Nazionale maggiore per una partita di grande importanza per il panorama cestistico europeo“.

L'annuncio del presidente FIP Calabria: "l'Italia di basket presto a Reggio Calabria"

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.