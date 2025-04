Cosenza, al Pronto Soccorso arriva una TAC con intelligenza artificiale: diagnosi più rapide e meno attese

StrettoWeb

È già operativa la nuova Tac a servizio del Pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza che completa il restyling del reparto avviato dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vitaliano De Salazar. Il nuovo strumento diagnostico è dotato di intelligenza artificiale, effettua una pre-scansione per suggerire i protocolli e posizionare il paziente in modo automatico, ottimizzando la dose radiogena e la qualità dell’immagine evitando errori. “Questo nuovo strumento – ha spiegato De Salazar – è prioritariamente a disposizione del Pronto soccorso, ma servirà anche ad abbattere le liste di attesa. Abbiamo acquistato il moderno macchinario utilizzando fondi Pnrr e questa nuova sala va a completare il nostro progetto di riqualificazione del punto di primo accesso. Questo vuol dire meno permanenza in reparto e più cura per il paziente. Oggi è una risposta con i fatti alle esigenze dei cittadini. Questa macchina è già in funzione con personale dedicato“. La nuova Tac, in grado di effettuare una scansione del torace in 3 secondi ed una scansione torace addome e pelvi in 5 secondi, ha un’interfaccia utente intelligente, una tecnologia all’avanguardia e permette di semplificare, snellire e automatizzare in maniera rilevante l’intera esperienza TC, sia all’interno che all’esterno della sala di scansione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.