Incidente sulla SS106: auto si ribalta dopo lo scontro e vola in un canale, tre feriti

Un nuovo, drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS106 all’altezza del bivio per Lattughelle, nel territorio di Cassano all’Ionio. Il violento scontro tra un’auto e una moto ha provocato tre feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo quanto appreso, il bilancio dell’impatto è particolarmente grave e si registrano un ferito trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, in codice rosso e altri due feriti ricoverati all’ospedale di Rossano.

L’auto coinvolta si è ribaltata ed è finita in un canale irriguo a margine della carreggiata. Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118, la Polizia Stradale e ben due elicotteri del servizio di emergenza, a testimonianza della drammaticità dell’incidente.

