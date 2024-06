G7 Puglia, arriva Zelensky: il summit si concentra sulla crisi ucraina

StrettoWeb

La questione ucraina è prioritaria per il G7, tanto da essere affrontata nella prima giornata in presenza dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato a Borgo Egnazia e accolto cordialmente da Giorgia Meloni. Al via dunque la sessione dedicata alla crisi in Ucraina, aperta proprio dallo stesso presidente. Prima della riunione, Zelensky ha salutato uno a uno i capi di Stato e di governo, nonché la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Charles Michel.

Per alcuni minuti i leader sono rimasti in piedi chiacchierando. Poi quando si sono seduti attorno al tavolo di ulivo, il presidente ucraino ha preso posto fra von der Leyen e Michel. Ma la riunione è iniziata solo dopo qualche minuto, quando in sala è entrato Joe Biden, il Presidente degli USA che si è fatto attendere. Quest’ultimo firmerà l’accordo di sicurezza con il presidente Zelensky alle 19,45; subito dopo è prevista una conferenza stampa congiunta dei due presidenti.

