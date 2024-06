Modi a Zelensky: “India non vede l’ora di consolidare i rapporti con Kiev”

StrettoWeb

“Ho avuto un incontro molto produttivo con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. L’India non vede l’ora di consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali con l’Ucraina“. Ad affermarlo è il premier indiano Narendra Modi che, a margine del G7, ha incontrato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Per quanto riguarda le ostilità in corso, ho ribadito che l’India crede in un approccio incentrato sull’uomo e ritiene che la via per la pace passi attraverso il dialogo e la diplomazia”, conclude Modi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.