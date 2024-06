Europee, Gasparri in Sicilia: “difendere le industrie e le imprese italiane”

StrettoWeb

“Dobbiamo difendere le industrie e le imprese italiane dalla concorrenza sleale di Cina e paesi extra Ue. Al Sud e in Sicilia, come stiamo facendo qui a Misterbianco, incontriamo ogni giorno centinaia di imprenditori che dimostrano di saper fare e di saper innovare. Le amministrazioni del buongoverno azzurro, come quella del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, creano le condizioni per lo sviluppo. Ma tutto ciò deve essere valorizzato e difeso in Europa, con una voce forte e autorevole per l’Italia“. Così il senatore Maurizio Gasparri, presidente del gruppo FI a Palazzo Madama, nel corso del tour odierno nel Catanese assieme all’assessore della Regione Siciliana Marco Falcone. Gasparri è impegnato a Misterbianco, ospite del sindaco Marco Corsaro, nella visita di diverse imprese, dalla lavorazione dell’acciaio all’energia fino all’ambito fieristico e delle costruzioni, insediate nel polo produttivo in via di rigenerazione della città.

“Stop alle distorsioni generate dai paesi che non hanno lo stesso costo del lavoro nostro, che non hanno i nostri stessi standard. Ci penseranno Forza Italia e il Ppe a difendere la nostra economia e il lavoro, qui in Sicilia come nel resto d’ItaliaW, conclude Gasparri.

