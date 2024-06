Europee, Fico: “speriamo il M5S primo partito al Sud”

StrettoWeb

“Il nostro auspicio è quello di essere il primo partito al Sud e di conseguire al Sud e in Campania un risultato importante come abbiamo fatto alle politiche”. Lo afferma il presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 stelle Roberto Fico alla chiusura della campagna elettorale per le europee a Napoli, che si sta svolgendo in piazza Santa Maria La Nova.

“Il movimento – spiega l’ex presidente della Camera – è a totale e completa difesa del Sud, che oggi è sotto attacco di un governo scellerato, che dal primo giorno attacca il Sud con provvedimenti scellerati”.

