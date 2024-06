Elezioni Francia, gli exit poll: trionfo di Le Pen, benissimo la Sinistra, bocciato il partito di Macron

Il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella avrebbe ottenuto il 33,34% dei voti alle elezioni legislative anticipate in Francia. È quanto emerge da exit poll pubblicati dal quotidiano belga “La Libre Belgique”, che danno al secondo posto il blocco di sinistra Nouveau Front Populaire al 30%, e la maggioranza presidenziale Ensemble al 22,23%.

Mentre da proiezioni diffuse da Rtbf il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella conquisterebbe il 34,5% dei voti, seguito dal blocco di sinistra Nouveau Front Populaire al 28,5%, e dalla maggioranza presidenziale, che si fermerebbe al 22,5% delle preferenze.

Come funziona la legge elettorale

I deputati del parlamento francese non vengono eletti sulla base della rappresentanza proporzionale, ma attraverso un voto a due turni in 577 collegi elettorali dove le dinamiche locali giocano un ruolo importante. In ogni circoscrizione, se nessun candidato ottiene il 50% dei voti al primo turno, i primi due candidati avanzano al secondo turno, così come qualsiasi altro candidato che abbia ottenuto il sostegno di almeno il 12,5% degli elettori registrati. Il candidato con il maggior numero di voti al secondo turno vince il seggio come membro del parlamento. Per superare il primo turno, i partiti che condividono una visione politica, come i quattro principali partiti di sinistra del Paese, tendono a riunirsi e ad accettare di non mettere i candidati uno contro l’altro.