De Luca: “basta armi in Ucraina, tenuti a guinzaglio dalla Nato”

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni europee per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. “Raggiungeremo il 4,2%, sono circa un milione di voti e questo nonostante la comunicazione di massa ci abbia oscurato. Io non appartengo alle geometrie variabili, il nostro è un movimento post ideologico, in UE di certo non saremo mai in una di quelle famiglie che hanno alimentato questa UE liberticida”, rimarca De Luca.

“Basta armi in Ucraina”

“L’Europa dovrebbe cessare di invadere le nostre vite e di essere liberticida, serve meno Europa e più Italia. Sulla pace siamo tutti d’accordo, nella lista Libertà, come pure sul valorizzare il made in Italy. In Ucraina la formula fare la guerra per avere la pace non sta funzionando. In ogni caso noi non siamo per continuare a spendere miliardi per le armi. Quanto a Putin tutti sanno chi è. Il patto NATO andrebbe riformato, non possiamo pensare di essere tenuti al guinzaglio. Questo dimostra l’inconsistenza dell’Europa”, sottolinea Cateno De Luca.

