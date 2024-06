Corigliano-Rossano, concluse le Finali Regionali ASC di Calcio a 5, 8 e 11: risultati e vincitori

StrettoWeb

Dopo un’intensa stagione agonistica giovanile di Calcio A.S.C., comprendente i Campionati di A/11-A/8-A/5, si sono svolte domenica scorsa a Corigliano Rossano (CS) le Finali Regionali ASC di calcio. Dodici le squadre partecipanti, distribuite nei diversi campionati, che si sono confrontate in due diverse location: lo stadio “Stefano Rizzo” di Rossano Scalo per il calcio A/11 ed il Complesso Sportivo Giannone, gestito da Carmine Servidio, a Schiavonea per il calcio A/8 ed il calcio A/5.

Le temperature cocenti non hanno limitato l’agonismo sul campo, nonostante la giovane età dei partecipanti, così permettendo ai tifosi ed alle famiglie di assistere a competizioni di alto livello, decretando le migliori squadre dei Campionati A/11-A/8-A/5 anno 2023/2024, che rappresenteranno la Calabria alle Fasi Nazionali a Misano dal 13 al 15 settembre p.v.

Calcio a 11

Nel calcio A/11 si sono affrontate le migliori squadre partecipanti al girone A ed al girone B dello scorso Campionato, l’Hammers di Catanzaro, la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio, il Real Filadelfia, la Nuova Soverato amatori con le due neo formazioni di Corigliano, l’United Over 40 Brogneri e la Fisioterapia Fabbricato, che hanno reso più interessante le finali regionali, disponendo di calciatori di categoria superiore.

Calcio a 5

Nel calcio A/5 si sono confrontate la Bel Ben Estetica e l’Olimpia 2000 di Reggio Calabria ed il Corigliano calcio a cinque amatoriale, mentre nel calcio A/8 si sono confrontate l’AU Corigliano, la Morolia United di Schiavonea e la FC Service di Reggio Calabria.

All’esito si sono qualificate la Bel Ben Estetica di Reggio Calabria per il Campionato di calcio A/5, l’AU Corigliano per il Campionato di calcio A/8 e l’Hammers di Catanzaro per il Campionato di calcio A/11.

Tre giorni di sport e di momenti goliardici condivisi dalle squadre partecipanti, famiglie, dirigenti, gli arbitri e lo staff organizzativo diretto alla perfezione dal Dr. Riccardo Fico, che hanno alloggiato presso il Resort Apulia di Schiavonea.

I premiati

Tante le premiazioni per i migliori atleti in campo, sia come portiere della manifestazione (BRUNO RAIMONDI del Real Filadelfia per il calcio A/11, REDOINE BOUCHAMA dell’AU Corigliano per il calcio A/8 e FRANCESCO CERVASIO dell’Olimpia 2000 di Reggio Calabria per il calcio A/5), sia come marcatori (DENIS PRIONACI dell’Hammers di Catanzaro nel calcio A/11 con 6 segnature, VALENTINO CALARCO della FG Service di Reggio Calabria nel calcio A/8 con 3 segnature e NICOLA CRUCITTI del Bel Ben Estetica di Reggio Calabria nel calcio A/5 con 8 segnature).

La soddisfazione del Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini

Ampiamente soddisfatto il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, che vede di anno in anno una crescita in termini di livello tecnico delle competizioni ma ancor più di organizzazione dei campionati ambito calcistico. “Dopo le Finali Nazionali di calcio ASC del 2023, organizzate grazie alla stima di ASC Nazionale, anche quest’anno Rossano ha ospitato delle competizioni di livello. Ciò è dettato dall’organizzazione e capacità dei Responsabili ed i Tecnici del settore calcio ASC che con passione e professionalità si dedicano all’organizzazione e gestione delle competizioni. Dal un punto di vista tecnico gli incontri disputati hanno dimostrato ancora una volta che i campionati organizzati dall’ASC palesano un’organizzazione di primo livello, supportate da squadre ben strutturate in campo ed in grado di offrire uno spettacolo sportivo di tutto rispetto, nonostante la giovane età. Sono certo che le squadre qualificatesi per le prossime Fasi Nazionali a Misano rappresenteranno al meglio la Calabria e saranno in grado di interpretare il prestigio e l’onore sportivo della nostra terra, dal punto di vista tecnico, atletico, agonistico e comportamentale”.

