Bandecchi a Reggio Calabria: “ecco cosa penso sul Mediterranean Life, Autonomia, guerra in Ucraina e Israele”

Tanti i temi toccati da Stefano Bandecchi, nel comizio di Piazza Camagna a Reggio Calabria, in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Con al fianco Massimo Ripepi, candidato nella lista di Alternativa Popolare e leader di Rivoluzione Rheggio, il sindaco di Terni non le ha mandate a dire: “negli ultimi 70 anni qui non è stato fatto nulla, per questo ci si trova in questa situazione di difficoltà”.

“Il Mediterranean Life cambierebbe il volto della città”

“Ho avuto l’occasione qui a Reggio di incontrare tanti imprenditori con idee importanti. Con Falduto, ad esempio, ho parlato del progetto del Mediterranean Life che indubbiamente cambierebbe il volto della città e non capisco perchè l’amministrazione comunale è ferma“, evidenzia Stefano Bandecchi.

“Gente inadeguata che guida l’Italia”

“Ricordatevi che Alternativa Popolare nasce da un imprenditore che si è fatto da solo, ho un patrimonio di 3 miliardi, e sono pronto a sfidare i grandi leader italiani che sono inadeguati per guidare l’Italia“, sottolinea Stefano Bandecchi.

“No all’Autonomia ed al premierato”

“Autonomia differenziata e premierato? Direi di no e voterei negativamente al referendum. E sulla riforma della magistratura dico che ci stanno prendendo in giro”, rimarca Stefano Bandecchi.

“Ecco la mia posizione su Ucraina ed Israele”

“In Ucraina è il momento di arrendersi, hanno vinto i russi, noi occidentali abbiamo fatto la figura di peracottari. Hamas? E’ un gruppo di terroristi e la reazione di Israele è stata giusta ma l’85% degli israeliani è contro il Primo Ministro, che quindi dovrebbe andare a casa”, spiega Stefano Bandecchi.

“Non capisco i calabresi che votano Lega”

“Sono sempre stato anti leghista, non ho mai capito i calabresi che votano la Lega. Sono l’unica persona che ci mette la faccia, sono degasperiano convinto, solo io posso cambiare le sorti dell’Italia”, conclude Stefano Bandecchi.

