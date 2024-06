Reggio Calabria, Bandecchi: “la Fenice ha il diritto di avere il marchio Reggina” | VIDEO

StrettoWeb

Stefano Bandecchi è nuovamente a Reggio Calabria in vista delle imminenti elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. A margine di un comizio a Piazza Camagna, il sindaco di Terni ha parlato di Reggina: “ho fatto l’offerta mantenendo la promessa fatta ai tifosi amaranto ma è giusto che la Fenice abbia acquisito il marchio. Anzi, devo dire di essere dispiaciuto che Ballarino abbia dovuto pagare ben 125 mila euro”.

“Da evidenziare che non posso dimenticare gli applausi che ho ricevuto dai tifosi della Reggina al Granillo, quando siamo venuti a giocare con la Ternana“, sottolinea Bandecchi. “La politica è una cosa, il calcio un’altra. Non ho fatto l’offerta per altri fini, dopo aver fatto l’offerta sono stato in silenzio”, conclude Bandecchi.

