Europee, Bandecchi a Messina: “la Lega sta con i nazisti europei, noi con il Partito Popolare”

StrettoWeb

Si è svolto, presso il Royal Palace Hotel di Messina, un incontro con gli elettori organizzato da Alternativa Popolare. L’evento ha visto la partecipazione del Presidente Paolo Alli, del Coordinatore Nazionale Stefano Bandecchi, del coordinatore regionale Alfonso Alaimo e del candidato alle elezioni Europee Massimo Romagnoli.

Bandecchi: “il Governo è diviso sull’Europa”

Ultima settimana di campagna elettorale per Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni. Nel suo intervento a Messina, Bandecchi ha detto: “tutti coloro che alle Europee voteranno per noi stanno votando per il Partito Popolare Europeo. L’Italia è l’unica nazione con due partiti distinti, noi e Forza Italia, ma uniti nel nome del PPE. Il Governo? Alle Europee è diviso. La Lega sta con i nazisti europei e l’estrema destra mentre Fratelli d’Italia è con conservatori. Noi proponiamo un’alternativa seria e credibile rispetto ai vari partiti”, conclude Bandecchi.

Le parole di Romagnoli

Massimo Romagnoli, candidato alle prossime elezioni europee, sottolinea l’importanza di questo evento: “è stato un momento cruciale per approfondire la nostra proposta politica e per consentire ai cittadini messinesi di comprendere appieno gli obiettivi e le iniziative che Alternativa Popolare intende portare avanti a livello europeo e nazionale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.