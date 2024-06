Arriva a Fuscaldo “Calabria Spirits Brand & Design”, workshop su amari, distillati e spirits del territorio

StrettoWeb

Il 24 e 25 giugno si avvia a Fuscaldo (CS) la seconda fase del workshop “Calabria Spirits Brand & Design”, collaterale alla prima rassegna regionale su amari, distillati e spirits calabresi “Spirito mediterraneo”, previsto per il 28 e 29 giugno a Fuscaldo. Il workshop, con la responsabilità scientifica della prof.ssa Francesca Giglio del Dipartimento Architettura e Territorio (dArTe), Università Mediterranea di Reggio Calabria, avvierà un’attività di Living Lab insieme agli studenti dei CdL del darTe in: Architettura; Design; Design per le culture mediterranee Prodotto, Spazio, Comunicazione, coadiuvati dall’Organizzazione di Volontariato Fuscaldo Splende, da anni impegnata come Terzo Settore, sul territorio, per la promozione e la cura dell’ambiente quale bene comune da mantenere e condividere.

Il workshop/Living Lab, inoltre, è sostenuto dall’Amministrazione di Fuscaldo e organizzato con il Coordinamento scientifico dei docenti: Nino Sulfaro, Francesco Armato, Gianni Brandolino, Consuelo Nava, Riccardo Pulselli ed il coordinamento operativo di giovani ricercatori e dottorandi.

Nelle due giornate si realizzerà un pannello espositivo per l’allestimento della mostra degli elaborati prodotti durante la prima fase del workshop svoltasi dal 28 al 30 maggio a Reggio Calabria. Per la sperimentazione progettuale saranno utilizzati materiali low cost e low tech, reperibili in loco e con sistemi di connessione reversibili, per ottenere soluzioni tecnologiche smontabili e recuperabili in altri contesti e altri cicli di vita.

L’attività di Living Lab, promuove il ruolo di Terza Missione dell’Università insieme alla capacità innovativa del Terzo settore, attraverso il trasferimento delle conoscenze e del suo impatto sociale sul territorio, soprattutto sulle piccole realtà locali dei centri storici calabresi, quale Fuscaldo in cui l’OdV Fuscaldo Splende opera con continuità. La volontà è anche quella di Public Engagement, ovvero, coinvolgere la cittadinanza, per promuovere anche un’attività di orientamento delle attività dei CdL, sul territorio della provincia di Cosenza. I lavori prodotti dal 28 al 30 maggio ed il prototipo del pannello, saranno esposti in una mostra dedicata, nelle giornate del 28 e 29 giugno nella corte di Palazzo Valenza, presso il centro storico di Fuscaldo.

Il workshop, quindi, ha un triplice valore: Sociale, Creativo, Contestuale in una logica in cui i centri storici, soprattutto quelli dell’Italia Meridionale, necessitano di nuove narrazioni, di nuove letture critiche e collaborazioni interdisciplinari con tutto il territorio, di nuovi input per processi rigenerativi riattivatori di un senso di comunità che nel territorio di Fuscaldo si sta ricostruendo e che va tutelata, promossa e sviluppata.

