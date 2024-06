A tutti i maturandi

StrettoWeb

Non abbiate paura, andrà tutto bene. Godetevi questi attimi di ansia, l’incertezza del compito e di ciò che verrà. Ricordatevi di essere giovani, dentro quei banchi e fuori dalla scuola: la vostra forza sarà il motore per affrontare le sfide future che verranno. Assaporate il momento, non lasciate sopraffarvi, cogliete l’opportunità di questo esame per affrontare i prossimi che la vita, nel bene e nel male, vi riserverà. Siate pronti, ma lasciatevi sorprendere, trasformate la debolezza in passione, l’ansia in aspettativa, la paura in resilienza.

Non mollate se la traccia è difficile, la penna correrà sola se lasciate scorrere i vostri pensieri. Non arrendetevi alla prova di matematica, dove quell’integrale impossibile cerca di mettervi lo sgambetto; ce ne saranno tanti, in futuro, passate l’ostacolo e, anche se cadrete, ci saranno milioni di opportunità per rialzarvi. Condividete: il suggerimento, il timore, la preoccupazione e il pettegolezzo più frivolo. Affrontate la prova come una squadra, gli uni accanto agli altri, e vi accorgerete che nella vita, per quanto vi pensiate soli, ci sarà sempre una spalla su cui poggiarsi, dovesse anche essere solo la vostra.

Ma soprattutto, studiate. Non solo per questi esami, ma per sapere ed essere indipendenti. Non smettete mai di farlo, anche quando vi sembrerà che non ne sentiate più il bisogno. La conoscenza sarà la vostra arma, per il futuro e per la vostra libertà. Chi studia, chi impara, chi sa, sarà sempre una spanna sopra gli altri. E non perché studiare influisca sul vostro status sociale, ma soprattutto perché vi renderà immuni alle scemenze, alle cattiverie, ai soprusi, ai bulli piccoli e grandi che cercheranno, senza successo, di comandarvi.

Siate consapevoli di quanto valete, imparate per farvi rispettare, approcciatevi con curiosità alle cose della vita e potrete dire grazie solo a voi stessi quando qualcuno, peggio di quell’integrale impossibile allo scritto della maturità, cercherà di farvi credere piccoli e proverà a sottovalutarvi. Godetevi il tempo degli esami, conservatelo nella mente e ricordate: ogni esame è il principio di una prova che potrà darvi enormi soddisfazioni. Un bel respiro, si comincia. In bocca al lupo!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.