Le 5 cose da fare prima di partire per le vacanze estive: l’ultima ti stupirà

Stiamo ormai entrando nel pieno dell’estate e ci immaginiamo già in vacanza a goderci un po’ di meritato relax. C’è chi andrà al mare, chi in una meta esotica o in una città d’arte e chi invece preferirà godersi il fresco in montagna. Tutti, però, con lo stesso pensiero prima di partire: cosa sto dimenticando di fare? Non siamo nella famosissima scena del film “Mamma ho perso l’aereo”, ma per evitare spiacevoli sorprese al nostro ritorno è opportuno ricordarsi 5 piccole accortezze:

Ho chiuso il gas? – Tutti sappiamo quanto siano pericolose eventuali fughe. È di fondamentale importanza, prima di assentarsi per un lungo o breve periodo, mettere in atto tutto le precauzioni affinché non si verifichino. Ho chiuso l’acqua? – Anche con gli impianti più recenti può capitare una perdita improvvisa, che può danneggiare la nostra abitazione e quella dei nostri vicini. Ho chiuso bene porte e finestre? – Quando siamo via per diversi giorni la paura di un’intrusione è quella più comune. Immaginare che qualcuno possa entrare in casa nostra è una delle paure più frequenti. La mia auto è al sicuro? – Se non partiamo in auto sarebbe opportuno, per evitare spiacevoli inconvenienti, assicurarsi di lasciarla in un posto protetto, che sia un garage, un cortile o un posto auto se ne abbiamo la possibilità, o semplicemente in strada ma in modo “sicuro”. Mi sento sereno? – Questa domanda racchiude in sé le precedenti ed è fondata su un senso di mancato controllo sugli eventi. Non sapere cosa potrebbe succedere durante la nostra assenza può generare ansia e preoccupazioni che possono compromettere le nostre vacanze.

La risposta a tutte queste domande è una sola: VisionAlarm! Con i sistemi d’allarme e videosorveglianza di VisionAlarm, infatti, puoi partire tranquillo perché c’è chi pensa a tutte queste cose. La sua centrale wi-fi non può essere manomessa o sabotata, puoi controllarla tramite app e gli accessori ad essa collegati ti permettono di non avere altri pensieri. Puoi scegliere, oltre ai classici contatti magnetici e volumetrici per porte e finestre, il rilevatore di allagamento, di gas, fumo, e calore.

VisionAlarm pensa anche alla tua auto perché puoi allarmare il tuo garage o installare telecamere di videosorveglianza collegate alla centrale, in modo da avere tutto a portata di smartphone, ovunque tu sia. E se non vuoi avere il pensiero di controllare lo smartphone? Anche qui ci pensa VisionAlarm con i suoi servizi di assistenza dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Visionalarm mette a tua disposizione personale altamente qualificato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, mettendo al primo posto la soddisfazione del cliente. Sistemi di allarme su misura, assistenza e supporto h24 e installazione a partire da soli 299 euro.

