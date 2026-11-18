Premessa doverosa, per i lettori che si fermano al titolo e per gli indignati di professione: nessuno vuole Putin a Messina. Nessuno vuole i carri armati sul lungomare Falcomatà, i check-point a Villa San Giovanni e il rublo al posto dell’euro per pagare la granita. Anche se, pensandoci bene, solitamente la parte politica che dice No al Ponte, dice anche No all’Ucraina, quindi qualcuno potrebbe anche essere favorevole alla lista sopracitata. Ma questa è un’altra storia.

C’è una domanda che, da queste parti, gira in testa da giorni, guardando le immagini dell’arcata del Ponte di Crimea finita in mare: quanto ci metterebbe la Russia a fare il Ponte sullo Stretto? La risposta, purtroppo per noi, è imbarazzante. Perché mentre a Mosca si parla di sei mesi per rimettere in piedi un ponte bombardato, qui da noi in sei mesi non si riesce a far passare una delibera.

Il Ponte di Crimea: da annuncio a realtà in quattro anni e due di cantiere

Facciamo un passo indietro. È il 18 marzo 2014, la Russia si annette la Crimea dopo un referendum che la comunità internazionale non ha mai riconosciuto. Il 19 marzo 2014, appena un giorno dopo, Putin annuncia che Mosca costruirà un collegamento stradale e ferroviario sullo stretto di Kerch. Non c’è stato bisogno di un comitato, di una commissione, di cinquant’anni di convegni.

I lavori partono a febbraio 2016. Il risultato è un’infrastruttura da 19 chilometri, il ponte più lungo d’Europa, con due strutture parallele (una stradale, una ferroviaria) e un’arcata da 227 metri per consentire il passaggio delle navi. Costo: circa 228 miliardi di rubli, all’epoca intorno ai 3,7 miliardi di dollari.

Il 15 maggio 2018, a poco più di due anni dall’apertura del cantiere, Putin inaugura la parte stradale guidando personalmente un camion Kamaz in testa a una colonna di mezzi, in diretta sulla tv di Stato. Un’immagine da Fast & Furious. L’apertura era prevista per dicembre 2018: il ponte è stato consegnato in anticipo. La parte ferroviaria arriverà alla fine del 2019.

Ricapitolando: poco più di due anni di cantiere per la parte stradale, circa quattro anni dal primo annuncio. In Italia, nello stesso tempo, cambia il governo che boccia l’opera o prova a riprendere il discorso, in base al colore politico.

Il precedente del 2022: riparato in quattro mesi e mezzo

Ma la vera lezione di efficienza (sovietica, per restare in tema) arriva con il primo attacco. L’8 ottobre 2022 un camion esplode sul ponte, incendia le cisterne di un treno merci e fa crollare due campate della carreggiata in direzione Crimea. Il governo russo fissa la scadenza per le riparazioni a luglio 2023.

Com’è finita? Il 23 febbraio 2023 il vicepremier Marat Khusnullin annuncia la riapertura completa al traffico automobilistico di tutte e quattro le corsie, con 39 giorni di anticipo sulla tabella di marcia: circa 500 operai hanno lavorato giorno e notte. Il premier Mishustin, alla Duma, parlerà di parte stradale ripristinata in quattro mesi e mezzo. A maggio 2023 torna pienamente operativa anche la ferrovia.

Quattro mesi e mezzo. In quattro mesi e mezzo, a Reggio Calabria, con la passata amministrazione, non si riusciva a chiudere una buca. Ma questa è un’altra storia.

Il crollo dell’arcata: perché Kiev ha colpito proprio lì

Arriviamo ai giorni nostri. Tra il 16 e il 17 novembre 2026 l’Ucraina ha colpito il Ponte di Crimea due volte in 24 ore, con un attacco combinato di droni e missili, tra cui i Flamingo di produzione ucraina. Il bilancio è pesante: secondo l’ANSA, è collassata la campata di 227 metri dell’arco stradale e parte della carreggiata è finita in mare, con il canale navigabile disseminato di detriti. Zelensky ha parlato di “operazione senza precedenti”, condotta in risposta ai raid russi sulle infrastrutture ucraine. Ne avevamo parlato qui: dal Ponte di Crimea all’importanza strategica del Ponte sullo Stretto.

Oggi il traffico ferroviario è ripreso, mentre quello stradale è completamente bloccato dal crollo della campata e dell’arco che la sosteneva. Perché l’Ucraina si accanisce su quel ponte? Perché non è un ponte qualunque, è un’infrastruttura nevralgica: è il principale collegamento militare tra la Russia e la Crimea occupata: da lì passano uomini, mezzi e rifornimenti; le truppe russe schierate nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia vengono rifornite in larga parte attraverso la Crimea; nel 2026 Kiev ha martellato anche le alternative: i traghetti dello stretto di Kerch, il ponte di Chonhar, il ponte ferroviario sul canale della Crimea settentrionale. Più si stringe il cappio sulle altre vie, più il ponte di Kerch diventa l’ultimo cordone ombelicale della penisola; la Crimea vive già una crisi del carburante, con vendite limitate e razionamenti: senza il ponte, il rischio è l’isolamento.

E poi c’è il valore simbolico: è il “ponte di Putin”, il monumento all’annessione, inaugurato dallo zar in persona. Colpire lì significa colpire lui. Non a caso il Cremlino ha subito risposto che il ponte “sarà ancora meglio di prima”.

“Fino a sei mesi”: la Russia ricostruisce, l’Italia aspetta

Mosca ha convocato una riunione d’urgenza sul “ripristino” del ponte, presieduta proprio da Khusnullin. E sui tempi i media russi hanno già un’idea: il sito Abzats ha titolato “L’esperto militare Knutov: il ripristino del Ponte di Crimea richiederà circa sei mesi”. Una stima, certo, e non un cronoprogramma ufficiale. Da Kiev c’è chi parla di oltre un anno. Ma anche a voler essere pessimisti, il confronto resta impietoso: la Russia, in guerra, sotto sanzioni e sotto la minaccia dei droni, ragiona in mesi. L’Italia, in pace, ragiona in decenni.

Il Ponte sullo Stretto: 55 anni di attesa, una telenovela senza finale

Dall’altra parte del Mediterraneo, la nostra storia la conosciamo a memoria. La legge speciale sul Ponte è del 1971. La Società Stretto di Messina nasce nel 1981. Da allora: studi, progetti, gare, liquidazioni, resurrezioni. L’ultima puntata, la più amara, è del 29 ottobre 2025, quando la Corte dei Conti ha negato il visto alla delibera Cipess che ad agosto aveva approvato il progetto definitivo.

Da allora il calendario è diventato un elastico. A inizio anno Matteo Salvini diceva: “io sono pronto anche per domani, credo sia solo questione di mesi”. A settembre l’obiettivo era aprire i cantieri nel 2026. A ottobre l’auspicio era vederli partire entro fine anno. Pochi giorni fa, l’ultimo aggiornamento: “l’obiettivo del governo è avviare i lavori del Ponte sullo Stretto di Messina all’inizio del 2027, una volta completati gli ultimi passaggi autorizzativi e di controllo”. Con la chiusura prevista entro il 2033.

La volontà politica c’è. Il problema è il resto. È la macchina dei “no”, quella che tra pareri, ricorsi, rilievi e controrilievi riesce a trasformare un’opera strategica in un’epopea. E nel frattempo c’è chi, come Sbilanciamoci, chiede di cancellare il progetto, e c’è il M5S che spara a zero contro i cantieri nel 2027.

Paradosso nel paradosso: mentre il Ponte sullo Stretto è in stand-by, l’Australia sceglie Webuild. Le imprese italiane costruiscono nel mondo, ma a casa nostra non si riesce a posare la prima pietra. Nemo propheta in patria, anzi, nemo pontifex in Stretto.

Anche il Ponte sullo Stretto sarebbe strategico e non solo in guerra

La vicenda di Kerch, però, insegna anche un’altra cosa, molto più seria della battuta su Putin: i ponti sono infrastrutture strategiche. Lo sono in guerra, perché garantiscono rifornimenti, mobilità militare, collegamenti con il continente. E lo sono in pace, perché un’isola senza un collegamento stabile resta, appunto, un’isola.

La Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo, è la piattaforma naturale dell’Italia e dell’Europa verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Non è un caso che si parli del Ponte anche in chiave di “dual use” e di mobilità militare, nel quadro della spesa per la difesa in ambito Nato. Lo stesso Salvini ha precisato: “il ponte servirà a tutti, non solo alla difesa”.

Ed è proprio così. Servirà ai pendolari intrappolati tra corse soppresse, attese infinite e arrivi in piena notte, ai passeggeri rimasti bloccati quando il maltempo ha fatto saltare i voli su Reggio Calabria, alla Protezione Civile in caso di emergenza (e in un’area che porta ancora la cicatrice del terremoto del 1908, non è un dettaglio). Servirà a chi, oggi, per attraversare tre chilometri di mare deve affidarsi a orari, scioperi e mareggiate.

Se un ponte vale così tanto da essere bersaglio di missili, vale abbastanza anche per essere costruito. Kiev lo bombarda perché è vitale, Mosca lo ricostruisce perché è vitale. Noi, che di quel ponte avremmo bisogno senza nemmeno doverlo difendere dai droni, continuiamo a discutere se farlo.

Ci sarà pure una via di mezzo…

Sia chiaro, il modello russo non è un modello: il Ponte di Crimea è nato da un’annessione illegale, senza Valutazione d’impatto ambientale degna di questo nome, senza Corte dei Conti, senza Tar, senza opposizione. In democrazia i controlli esistono e devono esistere. Ma tra un ponte costruito con il pugno di ferro e un ponte che aspetta da 55 anni ci sarà pure una via di mezzo, no?

Perché il vero castigo, qui, non è la Crimea. È vedere un Paese in guerra che si dà sei mesi per rifare un ponte crollato, mentre noi, tra Reggio e Messina, guardiamo lo Stretto dal lungomare come Fantozzi davanti alla Corazzata Potemkin: costretti ad assistere, per l’ennesima volta, alla stessa proiezione, con la speranza che almeno stavolta, all’inizio del 2027, si accendano davvero i motori delle gru.