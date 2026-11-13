Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia: “lavori al via a inizio 2027 se arriva l’ok definitivo”

“L’obiettivo del governo è avviare i lavori del Ponte sullo Stretto di Messina all’inizio del 2027, una volta completati gli ultimi passaggi autorizzativi e di controllo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al convegno dell’Ance sulle opere pubbliche, a Roma. Il ministro ha indicato in “13,5 miliardi di euro l’investimento complessivo previsto, definendolo già coperto finanziariamente“. Salvini ha inoltre “richiamato le ricadute economiche attese dall’opera, che secondo le stime illustrate coinvolgerebbe imprese di tutto il Paese, e ha citato una previsione di 120mila posti di lavoro complessivi”.