Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia: “lavori al via a inizio 2027 se arriva l’ok definitivo”

Il ministro delle Infrastrutture rilancia il cronoprogramma dell'opera: “investimento da 13,5 miliardi già coperto”. Restano da completare gli ultimi passaggi autorizzativi e di controllo. Salvini indica ricadute economiche per le imprese di tutta Italia e una previsione di 120 mila posti di lavoro complessivi

ponte stretto salvini

“L’obiettivo del governo è avviare i lavori del Ponte sullo Stretto di Messina all’inizio del 2027, una volta completati gli ultimi passaggi autorizzativi e di controllo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al convegno dell’Ance sulle opere pubbliche, a Roma. Il ministro ha indicato in “13,5 miliardi di euro l’investimento complessivo previsto, definendolo già coperto finanziariamente“. Salvini ha inoltre “richiamato le ricadute economiche attese dall’opera, che secondo le stime illustrate coinvolgerebbe imprese di tutto il Paese, e ha citato una previsione di 120mila posti di lavoro complessivi”.

Leggi altri articoli di Ponte sullo Stretto
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google