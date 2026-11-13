Ponte sullo Stretto, il M5S spara a zero contro Salvini: “fa il piazzista, promette cantieri nel 2027 senza progetto né soldi”

“L’ennesimo show di Salvini sul Ponte rasenta il ridicolo. Oggi sposta la lancetta magica dei cantieri al 2027 per un’opera che ad oggi non ha nemmeno uno straccio di progetto definitivo, dopo aver giurato per mesi che gli escavatori sarebbero partiti nel 2025, sappiamo come è andata a finire. Inoltre, ha il coraggio di dire che i 13,5 miliardi sono ‘già coperti’, mentendo sapendo di mentire. Lo sa benissimo che la Corte dei Conti ha bocciato il visto alla delibera CIPESS proprio perché i conti non tornano e le direttive europee sono state calpestate, e infatti la nuova seduta del Comitato non è stata nemmeno convocata“. Lo dice Agostino Santillo, parlamentare M5S e vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera dei Deputati.

“Chiamare ‘coperta’ una spesa bocciata dall’organo di controllo dello Stato è una barzelletta. Per non parlare della balla spaziale sui 120mila posti di lavoro, l’ennesimo numero tirato fuori dal cilindro per il suo circo elettorale. Invece di fare il piazzista ai convegni, Salvini venga in Parlamento a spiegare queste coperture fantasma e a che punto stiamo con la convocazione del CIPESS. Prima di blaterare di cantieri, impari a rispettare la legge e le istituzioni“, conclude il deputato M5S.