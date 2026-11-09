Ponte sullo Stretto, Sbilanciamoci chiede di cancellare il progetto: la proposta in Parlamento durante l’audizione sulla Manovra

“A fronte dell’inflazione crescente, del netto incremento dei prezzi dell’energia e della continua perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni e della crescita delle diseguaglianze e della povertà ci saremmo aspettati un intervento significativo per invertire la rotta negativa. Eppure questo disegno di legge non contiene molto, solo una distribuzione di bonus, che sicuramente fa piacere ricevere, ma che non rispondano ai bisogni di cambiamento del paese e ai bisogni sociali e da ambientali che la nostra società esprime”. È la posizione sulla manovra espressa da Sbilanciamoci, campagna che riunisce 54 organizzazioni della società civile, in audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

“Particolarmente problematica – per Sbilanciamoci – è l’assenza di voci di spesa volte al contrasto della crisi climatica. Tra le proposte della campagna l’abolizione di tutte le flat tax che porterebbe a 5 miliardi di euro, la cancellazione del progetto del ponte sullo Stretto e un’imposta patrimoniale dello 0,1% sui grandi patrimoni con cui recuperare 13 miliardi di euro. La manovra prenderà la stessa cifra dalle tasche dei pensionati nei prossimi dieci anni con la misura sulle rivalutazioni, è una patrimoniale sulle pensioni”, osserva Sbilanciamoci.