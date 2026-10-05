Salvini rilancia il Ponte sullo Stretto: “mi piacerebbero i cantieri entro fine anno”

Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito sulle grandi infrastrutture italiane. A rilanciare il progetto è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che lunedì 5 ottobre 2026 ha indicato come proprio auspicio l’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno. Salvini è intervenuto a Rignano sull’Arno, in provincia di Firenze, durante la cerimonia organizzata per la conclusione degli scavi della nuova galleria di San Donato, lungo l’autostrada A1 a sud di Firenze. Proprio nel corso dell’evento dedicato a una delle principali infrastrutture viarie italiane, il ministro ha scelto di richiamare il progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, paragonandolo per portata e significato storico all’Autostrada del Sole.

Il riferimento temporale indicato dal ministro è molto chiaro. “Mi piacerebbe che entro quest’anno partissero i cantieri di un’altra grande opera pubblica visionaria che unisce il Paese come lo fu l’Autostrada del Sole 60 anni fa: ci sono 5 milioni di italiani che non sono collegati col resto d’Italia e col resto d’Europa”, ha dichiarato Salvini.

Ponte sullo Stretto, Salvini punta all’avvio dei cantieri entro il 2026

La frase pronunciata dal ministro riporta dunque l’attenzione sul passaggio più atteso dell’intero iter: quello dell’apertura effettiva dei cantieri del Ponte sullo Stretto. Salvini lega la realizzazione dell’opera a una questione più ampia di connessione infrastrutturale della Sicilia con il resto d’Italia e d’Europa, sottolineando la condizione insulare della Regione e il numero di cittadini coinvolti.

Il ministro ha parlato di circa 5 milioni di italiani che, nella sua lettura, non dispongono di un collegamento stabile con il resto del sistema infrastrutturale nazionale ed europeo. Il Ponte viene quindi descritto non soltanto come un’infrastruttura destinata a collegare le due sponde dello Stretto di Messina, ma come un’opera inserita in una visione molto più ampia di integrazione territoriale. È proprio questo il significato del paragone utilizzato da Salvini con l’Autostrada del Sole, una delle infrastrutture che hanno segnato maggiormente la trasformazione economica e logistica dell’Italia nel secondo dopoguerra.

Il paragone con l’Autostrada del Sole

Nel suo intervento a Rignano sull’Arno, Salvini ha definito il Ponte una “grande opera pubblica visionaria”, mettendolo sullo stesso piano simbolico dell’Autosole. Il paragone punta a sottolineare la dimensione nazionale dell’intervento. Nella visione espressa dal ministro, il Ponte sullo Stretto non riguarderebbe soltanto Messina, Reggio Calabria, la Sicilia o la Calabria, ma assumerebbe una funzione di collegamento dell’intero Mezzogiorno con le grandi direttrici europee.

L’affermazione pronunciata durante la cerimonia per la galleria di San Donato assume inoltre un significato particolare proprio perché arriva in un contesto dedicato alle infrastrutture autostradali. “Mi piacerebbe che entro quest’anno partissero i cantieri di un’altra grande opera pubblica visionaria che unisce il Paese come lo fu l’Autostrada del Sole 60 anni fa”, ha affermato il vicepremier. Il riferimento all’Autosole richiama quindi una precisa idea di sviluppo infrastrutturale: opere considerate capaci di modificare in maniera profonda i collegamenti, i tempi di percorrenza e le relazioni tra territori.

Salvini e il tema dell’isolamento della Sicilia

Nel corso dello stesso intervento, il ministro delle Infrastrutture ha affrontato anche il tema della vulnerabilità dei collegamenti della Sicilia, citando espressamente l’Etna e l’eventualità di un’eruzione. Salvini ha dichiarato: “Se l’Etna decide di eruttare, e questo non dipende dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, evidentemente perché non è nelle mie facoltà, quell’isola”, riferendosi alla Sicilia, “rischia di rimanere bloccata”.

La dichiarazione viene utilizzata dal ministro per rafforzare il ragionamento sulla necessità di un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, inserendo il Ponte nella più ampia questione della continuità territoriale e della capacità della rete dei trasporti di garantire alternative nei momenti di maggiore criticità. Il tema dell’isolamento geografico dell’Isola viene così posto al centro della motivazione politica e infrastrutturale a sostegno dell’opera.

“La più avveniristica opera pubblica in lavorazione in Occidente”

Salvini ha utilizzato parole particolarmente nette anche per descrivere la rilevanza tecnologica del progetto. Il Ponte sullo Stretto è stato definito dal ministro “la più avveniristica opera pubblica in lavorazione in Occidente”. Una formulazione che punta direttamente sulle caratteristiche ingegneristiche del progetto e, in particolare, sulla scelta della campata unica. Secondo quanto dichiarato da Salvini, la realizzazione di una struttura di questa portata rappresenterebbe anche una vetrina internazionale per l’ingegneria italiana.

Il vicepremier ha spiegato: “Pensare a un Ponte a campata unica di 3 km per avvicinare italiani a italiani e l’Italia all’Europa è qualcosa che secondo me renderebbe grande l’ingegneria italiana”. Il concetto espresso è quindi duplice. Da un lato viene sottolineata la funzione territoriale e logistica dell’opera, dall’altro il valore del progetto come dimostrazione delle capacità tecniche e progettuali italiane.

La campata unica da 3 chilometri al centro del progetto

Uno degli elementi maggiormente evidenziati da Salvini riguarda proprio la campata unica di circa 3 chilometri, indicata dal ministro come uno degli aspetti più innovativi dell’opera. La dimensione del Ponte viene presentata come parte integrante della sua portata simbolica e ingegneristica. Non si tratterebbe, secondo l’impostazione illustrata dal ministro, soltanto di costruire una nuova infrastruttura di trasporto, ma di realizzare un’opera destinata a essere identificata con l’ingegneria italiana su scala internazionale. L’espressione utilizzata da Salvini, “renderebbe grande l’ingegneria italiana”, sintetizza proprio questa impostazione. Il Ponte viene quindi descritto contemporaneamente come collegamento territoriale, infrastruttura strategica e progetto tecnologico di rilievo.

Ponte sullo Stretto e collegamento tra Italia ed Europa

Un altro passaggio centrale dell’intervento riguarda la funzione europea del Ponte. Salvini ha parlato della necessità di “avvicinare italiani a italiani e l’Italia all’Europa”, collegando direttamente il progetto del Ponte sullo Stretto alla rete dei grandi trasporti continentali. Nel ragionamento del ministro, la Sicilia non viene quindi considerata soltanto come la destinazione finale del collegamento, ma come una parte del territorio nazionale che deve essere maggiormente integrata con il resto del Paese e con l’Europa.

Il tema della connessione tra Sicilia, Calabria e continente europeo diventa così uno degli argomenti principali utilizzati per sostenere la strategicità dell’opera. La posizione espressa a Rignano sull’Arno si inserisce in una visione nella quale le grandi infrastrutture vengono considerate strumenti in grado di modificare non soltanto la mobilità, ma anche la competitività e le opportunità economiche dei territori.

Salvini: “decine di migliaia di posti di lavoro”

Il ministro ha inoltre insistito sulle ricadute occupazionali che, secondo la sua valutazione, potrebbero derivare dalla costruzione del Ponte. Salvini ha dichiarato che l’opera “porterebbe decine di migliaia di posti di lavoro in un momento difficile”. Il tema dell’occupazione viene quindi associato direttamente all’avvio dei lavori e alla dimensione del cantiere. Nelle parole del vicepremier, il Ponte non viene presentato soltanto come una risposta alle esigenze di mobilità dello Stretto, ma anche come un possibile motore di attività economica e lavorativa. È un passaggio rilevante perché rafforza ulteriormente la dimensione nazionale del progetto. L’impatto prospettato viene collegato infatti sia alla realizzazione fisica dell’infrastruttura sia alla capacità dell’opera di generare lavoro.

Perché il Ponte torna al centro dell’agenda infrastrutturale

Le dichiarazioni del 5 ottobre assumono particolare rilievo perché riportano al centro del dibattito una possibile scadenza concreta: l’avvio dei cantieri entro la fine del 2026. Salvini non ha indicato una data precisa, ma ha espresso apertamente il proprio auspicio affinché i lavori possano cominciare nell’arco dell’anno. Il passaggio è destinato ad attirare l’attenzione soprattutto in Calabria e Sicilia, i due territori direttamente interessati dalla costruzione del collegamento stabile.

Per le città di Reggio Calabria e Messina, il Ponte rappresenta infatti una delle principali questioni infrastrutturali e territoriali, per dimensioni, investimenti e trasformazioni attese. L’intervento del ministro conferma inoltre la volontà politica di continuare a presentare il progetto come una delle principali grandi opere strategiche del Paese.

Il Ponte come simbolo di una nuova stagione delle grandi opere

Nel discorso di Salvini ricorre più volte un elemento preciso: il carattere “visionario” del progetto. Il ministro ha utilizzato l’Autostrada del Sole come termine di paragone per spiegare quale ruolo attribuisca al Ponte sullo Stretto. L’idea è quella di un’infrastruttura capace di superare la funzione strettamente locale per diventare parte di una trasformazione più ampia della mobilità nazionale. Da questo punto di vista, il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia viene descritto come un’opera destinata a incidere sui rapporti tra Nord e Sud, tra Italia continentale e Sicilia e tra il Paese e il resto d’Europa. Il richiamo ai 5 milioni di siciliani, alla campata unica di 3 chilometri e all’occupazione sono tutti elementi che Salvini ha utilizzato per rafforzare questa impostazione.

Reggio Calabria e Messina al centro del progetto

Qualora il progetto dovesse entrare nella fase dei cantieri entro la fine dell’anno, come auspicato dal ministro, Reggio Calabria e Messina diventerebbero ancora più direttamente il cuore operativo di una delle più grandi opere infrastrutturali del Paese. È proprio nell’area dello Stretto che si concentrerebbe l’impatto più immediato del progetto, sia sotto il profilo ingegneristico sia sul piano territoriale. Il Ponte viene concepito come collegamento fisico tra le due sponde, ma nelle dichiarazioni di Salvini assume una funzione molto più ampia: ridurre le distanze tra Sicilia e continente, integrare maggiormente il Sud nelle reti europee e rafforzare il sistema infrastrutturale nazionale. Non a caso, il ministro ha insistito soprattutto sul concetto di unione. “Una grande opera pubblica visionaria che unisce il Paese” è la definizione scelta dal vicepremier per sintetizzare la funzione che attribuisce al Ponte.

L’orizzonte indicato da Salvini: cantieri entro la fine dell’anno

Il dato politico e infrastrutturale più significativo della giornata resta dunque la nuova indicazione arrivata direttamente dal ministro delle Infrastrutture. L’obiettivo auspicato è vedere partire i cantieri del Ponte sullo Stretto entro la fine del 2026. Non viene indicata nel lancio ANSA una data precisa per l’apertura dei lavori, ma il riferimento all’anno in corso è esplicito e rappresenta il cuore dell’intervento di Salvini. Il ministro torna così a imprimere una forte accelerazione comunicativa sul progetto, scegliendo di legarlo idealmente alla tradizione delle grandi infrastrutture che hanno modificato il volto dell’Italia.

Dal palco della cerimonia per la nuova galleria di San Donato, Salvini ha costruito un parallelo tra l’Italia dell’Autostrada del Sole e quella che oggi punta al Ponte sullo Stretto. Una sfida che il ministro descrive in termini di connessione, tecnologia, occupazione e integrazione europea. Il messaggio finale resta quello contenuto nelle sue parole: “Pensare a un Ponte a campata unica di 3 km per avvicinare italiani a italiani e l’Italia all’Europa è qualcosa che secondo me renderebbe grande l’ingegneria italiana” e, secondo Salvini, “porterebbe decine di migliaia di posti di lavoro in un momento difficile”.