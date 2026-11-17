L’importanza di un ponte può insegnarla anche la guerra. Una delle regole auree della strategia militare, che nessun manuale si è mai sognato di mettere in discussione, è: in guerra, i ponti si colpiscono. Sempre. Da secoli. E le ultime 48 ore ce lo hanno ricordato con una brutalità che non lascia spazio alle interpretazioni. Da una parte l’Ucraina che attacca per due volte in 24 ore il ponte di Crimea, sullo stretto di Kerch. Dall’altra la Russia che bombarda i ponti di Kiev sul fiume Dnipro. Due eserciti nemici, due obiettivi diversi, una sola logica: togliere all’avversario il collegamento. Perché chi perde un ponte perde molto più di qualche campata di acciaio e cemento.

Ed è proprio guardando quelle immagini che, da questa parte dello Stretto (quello di Messina, s’intende), viene spontanea una domanda. Se un ponte è così importante che due nazioni in guerra spendono missili, droni e mesi di pianificazione per distruggerlo, come si fa ancora a definire “inutile” il Ponte sullo Stretto?

Ponte di Crimea, l’attacco ucraino: “operazione senza precedenti”

Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre le forze armate ucraine hanno colpito di nuovo il ponte di Crimea, che collega la Russia alla penisola annessa nel 2014. È il secondo attacco in 24 ore. A confermarlo è stato lo stesso governatore filorusso della Crimea, Serghei Aksyonov: “il nemico ha attaccato ancora una volta il ponte di Crimea. Al momento, il traffico è stato sospeso”.

Traffico stradale e ferroviario bloccato. Secondo i media ucraini, una delle arcate e parte della carreggiata sarebbero finite in mare, mentre Mosca ha confermato l’attacco e la chiusura senza però ammettere il crollo e ha convocato una riunione d’emergenza per la ricostruzione. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato il raid parlando di “operazione senza precedenti”, condotta in risposta ai bombardamenti russi sulle infrastrutture ucraine.

Non è un caso che Kiev ci riprovi da anni. Quel ponte è stato definito il principale valico militare tra la Russia e la Crimea occupata: di lì passano rifornimenti, mezzi, uomini. Era già successo nell’ottobre del 2022, quando un camion-bomba fece crollare due campate del ponte di Kerch, lasciando la Crimea raggiungibile soltanto via traghetto. Vi ricorda qualcosa?

I ponti di Kiev colpiti dalla Russia: città spezzata e al freddo

La risposta di Mosca è arrivata sulla capitale ucraina. Il sindaco Vitali Klitschko ha comunicato che i raid russi hanno colpito il Ponte Nord e il Ponte Sud sul Dnipro, il fiume che taglia in due Kiev. Il Ponte Nord è stato danneggiato e chiuso al traffico in entrambe le direzioni, con ripercussioni su trasporti, metropolitana e riscaldamento in una città già piegata da mesi di attacchi alle infrastrutture energetiche.

Ecco il punto. Colpire un ponte non significa soltanto rallentare un convoglio militare. Significa spaccare una città, separare famiglie, ospedali, posti di lavoro. Significa isolare, complicare gli spostamenti, bloccare il commercio, ostacolare il passaggio di eserciti e soccorsi. E soprattutto significa seminare paura e incertezza: perché nulla fa sentire una comunità più fragile e sola della consapevolezza di non poter più raggiungere l’altra sponda.

Da Remagen a Mostar: la storia insegna che chi controlla i ponti controlla la guerra

Non serve essere generali per capirlo. Basta un po’ di cinema. Il ponte sul fiume Kwai, Il ponte di Remagen, Quel ponte lontano: Hollywood ha costruito decenni di kolossal attorno a un’idea semplicissima, cioè che un ponte può decidere le sorti di un conflitto. Prenderlo intatto significa avanzare, farlo saltare significa fermare o rallentare il nemico.

E la realtà, purtroppo, ha superato la finzione molte volte. Nel 1944 i tedeschi in ritirata fecero saltare i ponti di Firenze, risparmiando soltanto il Ponte Vecchio. Nel 1993, durante la guerra in Bosnia, lo Stari Most di Mostar, simbolo secolare di convivenza tra comunità diverse, fu abbattuto a colpi di artiglieria. Venne ricostruito anni dopo, a guerra finita. Perché funziona sempre così: i ponti si distruggono in guerra e si costruiscono in pace.

Ponte sullo Stretto, il “dual use” e il valore strategico militare

Ed è qui che il discorso torna a casa nostra. Negli ultimi anni si è parlato molto della dimensione “dual use” del Ponte sullo Stretto, cioè della sua possibile doppia funzione civile e militare. Lo stesso ministro Matteo Salvini lo aveva detto chiaramente: “che possa avere un ‘dual use’ anche per motivi di sicurezza è evidente”.

Il tema era finito anche sul tavolo della Nato, quando il governo aveva ipotizzato di inserire l’opera tra le spese legate alla difesa, ipotesi poi frenata dagli Stati Uniti e accantonata dal Mit, che ha chiarito che il Ponte è finanziato con fondi statali. Ma al di là della contabilità di Bruxelles e Washington, il valore strategico resta un fatto. La Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo, è piazzata nel cuore di un mare sempre più caldo, ospita basi e infrastrutture fondamentali per l’Italia e per l’Alleanza Atlantica. E oggi è collegata al continente, via terra, da… niente. Soltanto traghetti, che dipendono dal meteo, dai porti, dagli scioperi, dai guasti.

Guardate cosa succede in Crimea: quando il ponte salta, restano i traghetti. Ed è la condizione che chi attacca considera una vittoria. Noi, quella condizione, la viviamo da sempre: siamo sconfitti e perdenti in tempo di pace.

Emergenze, calamità e soccorsi: quando lo Stretto diventa un muro

Ma attenzione, perché ridurre il tema alla guerra sarebbe un errore. Il Ponte è strategico prima di tutto nella vita di tutti i giorni e, ancora di più, nelle emergenze. Terremoti, alluvioni, mareggiate, incendi: in un’area tra le più sismiche d’Europa, avere un collegamento stabile per far arrivare soccorsi, mezzi, colonne mobili della Protezione Civile, ambulanze e materiali non è un capriccio. È una questione di vita o di morte.

La storia di Messina, del resto, lo racconta meglio di qualsiasi studio. Nel 1908, dopo il terremoto e il maremoto che rasero al suolo la città e Reggio, i primi aiuti arrivarono dal mare: tra i primi soccorritori ci furono proprio i marinai della flotta russa, ironia della storia. Più di un secolo dopo, la sostanza è rimasta quasi la stessa: per attraversare lo Stretto serve ancora una nave.

E non c’è bisogno di scomodare le grandi catastrofi. Basta il maltempo. Lo scorso febbraio, con il ciclone che ha investito lo Stretto, voli dirottati e cancellati e passeggeri intrappolati per 12 ore tra Sicilia e Puglia, con i traghetti fermi. A gennaio, durante l’allerta meteo, il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura a Messina monitorava anche la situazione dei traghetti dello Stretto. E poi c’è la quotidianità dei pendolari, tra corse soppresse per lo scirocco e odissee notturne tra Reggio e Messina, o i passeggeri rimasti bloccati, qualche anno fa, su un traghetto in avaria che, esasperati, si sono messi a urlare “vogliamo il Ponte”. Ogni volta che il mare alza la voce, la Sicilia resta sola. Senza bisogno di nessun missile.

Il fronte del No al Ponte sullo Stretto e l’arte di smontare ciò che non è ancora costruito

E qui arriviamo ai nostri “amici” del fronte del No, che in questi giorni sono più attivi che mai. Proprio mentre Salvini ribadisce che i lavori potrebbero partire a inizio 2027, una volta completati gli ultimi passaggi autorizzativi e di controllo (“Se tutto verrà vidimato, a inizio 2027 cominciamo con l’opera pubblica più ambiziosa dell’Occidente”), la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco di Confindustria ha già annunciato il piano B: “quando saremo al Governo, chiuderemo la partita del Ponte”. Il M5S, dal canto suo, accusa il ministro sostenendo che “L’ennesimo show di Salvini sul Ponte rasenta il ridicolo”. E c’è persino chi, come la campagna Sbilanciamoci, ha portato in Parlamento la proposta di cancellare del tutto il progetto.

Insomma, il copione è sempre lo stesso: “inutile”, “dannoso”, “vecchio”, i soldi meglio spenderli altrove, le priorità sono altre. Un mantra ripetuto con la costanza di un disco rotto, tipo hit estiva che passa in radio fino a ottobre. Peccato che la realtà, ancora una volta, racconti un’altra storia.

Perché se un ponte fosse davvero inutile, nessuno si prenderebbe la briga di bombardarlo. Russi e ucraini non sprecano missili sulle opere inutili: li sprecano su ciò che tiene in piedi un territorio. E c’è un paradosso che dovrebbe far riflettere: in guerra, il nemico fa di tutto per distruggere un ponte e lasciare l’altra parte isolata, con i traghetti come unica via d’uscita. Da noi, invece, c’è chi fa di tutto per non costruirlo e lasciarci esattamente in quella condizione. Gratis, senza nemmeno sparare un colpo.

Anche i Romani lo avevano capito

Perfino i Romani, oltre duemila anni fa, avevano capito l’importanza di attraversare lo Stretto: secondo una ricostruzione molto diffusa, realizzarono un ponte galleggiante con botti vuote per portare gli elefanti cartaginesi da Messina a Reggio. Avevano gli elefanti, le botti e la volontà. Noi abbiamo un progetto, la tecnologia, l’azienda che il mondo si contende (chiedere a Brisbane, dove hanno appena scelto Webuild per la Gabba West Arena in vista delle Olimpiadi). Ci manca solo la volontà di una parte della politica.

Il Ponte sullo Stretto non è un vezzo, né una cattedrale in mezzo al mare. È un’infrastruttura che unisce due regioni, quasi cinque milioni di siciliani e un intero Mezzogiorno al resto d’Europa. È uno strumento di sicurezza, di protezione civile, di sviluppo. Ed è, soprattutto, un simbolo di pace: perché, mentre dall’altra parte del continente si fanno saltare i ponti, qui abbiamo la fortuna di poterne costruire uno.