Ponte sullo Stretto, Elly Schlein non sa più cosa inventarsi e tira fuori un’altra incredibile supercazzola

Chiamasi "supercazzola", quella resa famosa da Tognazzi in "Amici miei". Un po' rivisitata, personalizzata. Sempre, ovviamente, con l'obiettivo di ribadire un concetto trito e ritrito: il no al Ponte sullo Stretto

elly schlein ponte sullo stretto

Un’altra. L’ennesima di una lunga serie. Chiamasi “supercazzola“, quella resa famosa da Tognazzi in “Amici miei”. Un po’ rivisitata, personalizzata. Sempre, ovviamente, con l’obiettivo di ribadire un concetto trito e ritrito: il no al Ponte sullo Stretto. Elly Schlein non sa più cosa inventarsi per “abbattere” l’opera e, dal palco del Forum di Piccola industria di Confindustria, tira fuori una breve dichiarazione che è una perla, citando le tasse alle imprese come l’assicurazione obbligatoria per i disastri. Un discorso che poi confluisce sempre nel solito pensiero, anche abbastanza preoccupante: “se andiamo al Governo, lo abbattiamo”.

Solitamente una coalizione politica che ha intenzione di guidare il paese, propone e non distrugge. Avanza proposte, idee, riforme. Non dice sempre no. Non è un mistero, sul fronte progressista (e menomale che si definiscono tali), quello del no a qualsiasi opera, idea o proposta, se proveniente da Destra. Così ha detto la segretaria del Partito Democratico: “l’unico investimento fatto nelle manovre di questi anni noi non lo confermeremmo, i 13 miliardi messi per il Ponte sullo Stretto di Messina. Perché non puoi chiedere alle imprese un’assunzione di responsabilità mettendo una tassa di 3-4 miliardi come quella sull’assicurazione obbligatoria per i disastri e poi il pubblico non usa quegli investimenti invece per fare un grande piano per gli investimenti idrogeologici”. Avete capito qualcosa? Ne ha fatta di scuola, il buon Tognazzi.

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