Quando i romani costruirono il Ponte sullo Stretto: lo stratagemma usato per trasportare gli elefanti da Messina a Reggio Calabria

Mentre nel 2026 si dibatte ancora sulla costruzione del Ponte sullo Stretto, il problema di un attraversamento stabile fra la sponda messinese e quella reggina se lo erano già posto gli antichi romani. Nel 251 a.C., infatti, Giulio Cecilio Metello, dopo aver sconfitto i cartaginesi a Palermo, si trovò di fronte al dilemma sul come poter trasportare gli elefanti catturati dalla Sicilia al continente. Un episodio interessante al centro dell’intervento “L’attraversamento dello Stretto di Messina nell’antichità e il ponte di barche di Lucio Cecilio Metello nel 251 a.C.“, tenuto da Felice Costabile, professore emerito di Diritto Romano e Senior Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Membro della Società Archeologica di Atene e dell’Istituto Archeologico Germanico, durante la giornata conclusiva dell’evento “Ponti: Infrastrutture, culture, comunità“.

Giulio Cecilio Metello e gli elefanti cartaginesi: il racconto storico della vicenda

È una storia straordinaria che ci riporta indietro di oltre 2.200 anni, nel cuore della Prima Guerra Punica, combattuta tra Roma e Cartagine dal 264 al 241 a.C. La Sicilia era il principale campo di battaglia e Palermo, l’antica Panormus, rappresentava una delle conquiste più ambite. I Romani l’avevano espugnata nel 254 a.C., ma tre anni dopo i Cartaginesi tentarono di riconquistarla schierando una delle armi più temute dell’antichità: gli elefanti da guerra, praticamente i tank dell’epoca, ma vivi e in grado di spaventare e travolgere i nemici.

I soldati romani, che già in passato subirono sonore sconfitte dai mastodontici pachidermi, questa volta erano preparati: bersagliarono i giganteschi animali con lance e frecce, riuscendo a respingere l’attacco e a catturare oltre cento elefanti. Fu allora che il console Lucio Cecilio Metello si trovò davanti a un’impresa apparentemente impossibile: trasportare gli enormi pachidermi dalla Sicilia alla Calabria, attraversando lo Stretto di Messina.

Secondo una ricostruzione molto diffusa, i Romani avrebbero realizzato un incredibile ponte galleggiante, utilizzando enormi botti vuote come sostegni per una passerella di travi di legno, dotata persino di parapetti per impedire agli elefanti di precipitare in mare. Una struttura che, dopo aver consentito il passaggio degli animali, sarebbe stata abbandonata alla forza delle correnti.

Ma è proprio qui che la storia diventa ancora più affascinante: come chiarito dal professor Felice Costabile, le fonti antiche non dimostrano affatto l’esistenza di un ponte continuo tra Messina e Reggio Calabria. Gli elefanti sarebbero stati più probabilmente trasportati su grandi zattere galleggianti sostenute da botti e trainate da imbarcazioni.

Il ponte dei romani per permettere agli elefanti di attraversare lo Stretto

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il professore Costabile ha spiegato: “abbiamo questa notizia, riportata nella letteratura perfino scientifica, di un ponte di barche che sarebbe stato costruito nel 251 avanti Cristo da Giulio Cecilio Metello che aveva sconfitto i cartaginesi a Palermo e aveva catturato, dice Plinio nella Naturalis Historia, 140 o 142 elefanti che furono sicuramente trasportati sul continente e poi esibiti a Roma. In realtà non si tratta di un ponte, come spesso si trova indicato nella letteratura moderna, perché se uno va a controllare la fonte direttamente, quello che Plinio racconta è che attraverso un tavolato sostenuto da dolia cioè da botti vuote e quindi galleggiante, gli elefanti furono, dice in latino, ‘travecti’, vale a dire trasportati sul continente.

Ora trasportati significa che queste erano zattere che erano probabilmente trainate da navi e non un ponte continuo perché altrimenti non avrebbe detto ‘travecti’ – trasportati, ma che l’avrebbero attraversato. Quindi, probabilmente, si tratta di un fraintendimento anche se il punto meno largo dello Stretto di Messina è di poco meno di 3 km ed è una distanza che i romani, in teoria, con un ponte di barche mobile sarebbero tranquillamente stati in grado di colmare.

Quanto hanno detto alcuni, che la tecnologia dell’epoca non l’avrebbe consentito, è da pigliare con le pinze. Se andiamo a vedere il Nord Africa e l’Europa, i ponti romani anche nella capitale stessa, a Roma, sostengono tutt’oggi il traffico di automezzi che i romani non avevano, mentre i nostri ponti no, come il caso Morandi dimostra, ma ce ne sono altri crollati quasi contemporaneamente in Cina e in India e la nostra tecnologia è assolutamente inferiore in questo a quella romana, il cemento armato non dà le stesse garanzie di resistenza sismica e di durata nel tempo del calcestruzzo armato romano, è sotto gli occhi di tutti. Quindi andare a dire che non erano in grado di farlo no è corretto: non erano in grado di fare un ponte stabile nello Stretto, questo no“.