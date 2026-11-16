Mentre il Ponte sullo Stretto è in stand by, l’Australia sceglie Webuild: il progetto faraonico della Gabba West Arena per le Olimpiadi

C’è un’azienda italiana che, appena attraversa l’Equatore, diventa la più desiderata del pianeta. Si chiama Webuild e in Australia l’hanno appena scelta per progettare e costruire la Gabba West Arena di Brisbane: il nuovo tempio dello sport e dell’intrattenimento, che ospiterà anche alcune gare delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Brisbane 2032. Valore dell’opera: circa 1,4 miliardi di dollari australiani, cioè 860 milioni di euro. Avvio dei lavori: inizio 2027.

Inizio 2027. Vi ricorda qualcosa? Dovrebbe, soprattutto se vivete tra Reggio Calabria e Messina. È la stessa data che il ministro Matteo Salvini ha indicato pochi giorni fa per l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto, l’opera di cui Webuild è capofila. Con una differenza non proprio da poco: a Brisbane “inizio 2027” è una riga di un cronoprogramma. Da noi è una speranza attaccata a un timbro.

Gabba West Arena, cosa costruirà Webuild a Brisbane

Webuild fa parte del consorzio Gather Brisbane, insieme a Plenary Group, Live Nation e Oak View Group. Il consorzio è stato nominato successful proponent, cioè proponente selezionato, per il Gabba Entertainment and Housing Precinct. Toccherà al gruppo italiano progettare e realizzare il cuore del progetto: una nuova arena coperta da 17.000 posti nel quartiere di Woolloongabba, che in configurazione concerto arriverà a 18.700 spettatori.

Sarà una destinazione polifunzionale di livello internazionale, pensata per concerti, grandi eventi e competizioni sportive, olimpiche comprese. Sul piano tecnico, la proposta di Webuild punta su elementi strutturali prefabbricati, facciate modulari e strutture in acciaio a grande luce. L’obiettivo è ridurre i tempi, garantire qualità alta e avere certezza nella programmazione. Già, la certezza nella programmazione: un concetto che sullo Stretto sembra uscito da un film di fantascienza.

Australia primo mercato estero: da Snowy 2.0 a Melbourne

Altro che Down Under: per Webuild l’Australia sta in cima. È il primo mercato estero del Gruppo, che nel Paese lavora anche con la controllata Clough. Tra le opere in corso ci sono Snowy 2.0, il più grande progetto di energia rinnovabile in costruzione in Australia, il North East Link e il Suburban Rail Loop East di Melbourne.

Con Brisbane cresce anche il curriculum di Webuild nelle infrastrutture sportive, sempre più centrali nei piani di trasformazione urbana di mezzo mondo. Il gruppo ha costruito l’Al Bayt Stadium in Qatar, uno degli stadi simbolo dei Mondiali 2022, e il Lia Manoliu National Stadium di Bucarest, che nel 2012 ha ospitato la finale di Europa League. Ha realizzato anche opere al servizio di grandi eventi, come la Linea 4 della Metropolitana di Milano, che collega il centro all’aeroporto di Linate ed è servita in vista dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026.

Ponte sullo Stretto, il paradosso Webuild: chiamata in tutto il mondo, ferma a casa

La stessa azienda che gli australiani chiamano per costruire opere mastodontiche guida il consorzio Eurolink, il contraente generale incaricato di progettare e realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. Il 6 agosto 2025 sembrava fatta: il CIPESS approvava il progetto definitivo e veniva firmato l’Atto Aggiuntivo al contratto con Eurolink, del valore di 10,6 miliardi di euro, dentro un investimento complessivo di 13,5 miliardi.

Poi è arrivata la Corte dei conti, che a fine ottobre 2025 ha negato il visto di legittimità alla delibera. Da lì è partito il nostro personale loop: ogni mattina la sveglia suona, l’iter riparte e la data dei cantieri si sposta un po’ più in là. Oggi siamo alla nuova delibera CIPESS, attesa a giorni, che dovrà tornare sotto la lente della Corte dei conti. L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, lo ha detto senza giri di parole: “avvio delle opere locali entro la fine del 2026 e se poi sarà gennaio 2027 credo che nessuno si scandalizzerà”.

Nessuno si scandalizza, certo. Ormai siamo vaccinati. Già nel 2024 Salvini aveva fotografato la situazione con una frase rimasta attualissima: il Ponte “è un unicum italiano: un’opera non ancora cantierata e già indagata”.

Perché il Ponte sullo Stretto serve a Calabria, Sicilia e a tutto il Mezzogiorno

Ricordiamolo, visto che qualcuno se lo dimentica tra un esposto e l’altro: non stiamo parlando di un capriccio. Il Ponte sarà il ponte sospeso più lungo del mondo, con una campata unica di 3.300 metri, 6 corsie stradali e 2 binari ferroviari. Resterà aperto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e, secondo il MiT, taglierà i tempi di attraversamento fino a un’ora per le auto e fino a due ore per i treni. Niente più code agli imbarchi, orari dei traghetti o mare grosso che decide per te se oggi la Sicilia è “l’isola che non c’è” o fa parte dell’Italia.

Poi c’è il lavoro: le stime parlano di oltre 120mila unità lavoro annue tra diretto, indiretto e indotto, in una terra dove i giovani partono con la valigia di cartone versione 2.0, cioè lo zaino Ryanair. C’è l’economia: Ciucci ha stimato 23 miliardi di crescita del Pil. C’è la logistica: con la ferrovia sul Ponte, i porti dello Stretto diventerebbero più competitivi e potrebbero intercettare merci del Mediterraneo che oggi tirano dritto verso Rotterdam. E c’è il turismo, perché una Sicilia raggiungibile davvero, senza ostacoli, è una Sicilia più attraente tutto l’anno e si potrebbe pensare a un’offerta turistica siculo-calabrese, messinese-reggina. Il Ponte è anche un tassello del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete europea TEN-T. Detto in breve: è il pezzo che manca per attaccare il Sud all’Europa.

Il partito del “no” a prescindere

Eppure c’è chi, davanti a tutto questo, ha già pronto il piano B: buttare tutto. Elly Schlein l’ha detto chiaro dal palco di Confindustria: “quando saremo al Governo, chiuderemo la partita del Ponte”. Il M5S, dal canto suo, ha accusato Salvini di fare “il piazzista”. Per loro è fare opposizione, ma il risultato è sempre lo stesso: un’opera strategica trasformata in un ring permanente, dove a perdere ai punti, round dopo round, sono sempre Calabria e Sicilia.

Ed è qui che il paradosso diventa grottesco. Nel mondo, Webuild è un marchio di garanzia: la chiamano perché sa costruire, perché rispetta i tempi, perché porta in giro l’ingegneria italiana. In Italia la stessa azienda deve aspettare tra delibere, ricorsi, controlli, motivazioni e contro-motivazioni. Non perché manchi la capacità di costruire il Ponte, ma perché pare manchi la capacità di deciderlo.

Ironia della sorte? Secondo l’ultimo cronoprogramma, il Ponte dovrebbe essere completato tra il 2032 e il 2033. Se tutto va bene, cioè, la prima auto attraverserà lo Stretto più o meno quando a Brisbane si accenderà la fiaccola olimpica, dentro un’arena costruita dagli stessi italiani, parecchio tempo prima.