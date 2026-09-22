Ponte sullo Stretto, Salvini: “iter in fase molto avanzata, obiettivo aprire i cantieri nel 2026”

Il percorso del Ponte sullo Stretto di Messina entra in una fase decisiva. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato che l’iter amministrativo e tecnico dell’opera è “in fase molto avanzata”, confermando l’obiettivo del Governo di arrivare all’apertura dei cantieri entro il 2026. La dichiarazione è arrivata da Berlino, dove il vicepremier si trova in visita alla fiera internazionale InnoTrans, uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati al settore ferroviario e della mobilità.

Secondo Salvini, il progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria si trova ormai nella fase conclusiva del percorso autorizzativo, anche se restano alcuni passaggi istituzionali fondamentali prima dell’avvio effettivo dei lavori. “L’iter del Ponte sullo Stretto è in fase molto avanzata”, ha spiegato il ministro, ricordando che “il passaggio finale spetterà alla Corte dei Conti, che ovviamente è un organismo indipendente”.

Ponte sullo Stretto, il nodo della Corte dei Conti e la nuova delibera Cipess

Uno dei passaggi centrali riguarda ora il Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, chiamato ad approvare una nuova delibera relativa al progetto. La necessità di una nuova riunione del Cipess nasce dai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, che aveva evidenziato alcuni aspetti da approfondire nell’ambito del procedimento.

Salvini ha precisato che, al momento, non è ancora stata fissata una data per la prossima riunione del Comitato, ma ha ribadito che il percorso resta orientato verso la conclusione dell’iter. Il ministro ha sottolineato il ruolo di controllo degli organismi istituzionali coinvolti, evidenziando come il passaggio alla Corte dei Conti rappresenti una fase ordinaria e necessaria per una grande opera pubblica di rilevanza nazionale.

Ponte di Messina, Salvini conferma l’obiettivo dei cantieri nel 2026

Il punto politico più rilevante delle dichiarazioni del ministro riguarda la tempistica. “Per me l’obiettivo” di far partire i cantieri “è sempre il 2026”, ha affermato Salvini, confermando la volontà del Governo di rispettare il cronoprogramma indicato nei mesi precedenti. L’avvio dei lavori rappresenterebbe il passaggio più atteso dopo decenni di discussioni sul Ponte tra Sicilia e Calabria, un progetto che negli anni ha attraversato diverse fasi: dalla progettazione iniziale alle revisioni tecniche, dagli stop amministrativi fino alla nuova accelerazione impressa negli ultimi anni. La realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto di Messina viene considerata dall’Esecutivo una delle principali opere strategiche per il futuro delle infrastrutture italiane.

Il Ponte sullo Stretto come collegamento strategico tra Sicilia ed Europa

Il progetto del Ponte di Messina viene inserito dal Governo all’interno di una più ampia strategia di potenziamento dei trasporti nel Mezzogiorno. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una continuità infrastrutturale tra la Sicilia e la penisola, superando l’attuale interruzione rappresentata dall’attraversamento dello Stretto tramite collegamenti marittimi.

Il valore dell’opera viene collegato soprattutto al sistema ferroviario e logistico. Il Ponte dovrebbe infatti integrarsi con gli interventi programmati sulle reti ferroviarie di Calabria e Sicilia, compreso il potenziamento dell’alta velocità verso il Sud. Secondo la visione sostenuta dal Governo, il collegamento stabile potrebbe favorire una maggiore integrazione della Sicilia nella rete nazionale ed europea dei trasporti, migliorando gli spostamenti di persone e merci.

Ponte Messina, l’intreccio con alta velocità e grandi infrastrutture del Sud

Il futuro del Ponte sullo Stretto è strettamente legato agli altri investimenti infrastrutturali previsti nel Mezzogiorno. Negli ultimi mesi il ministro Salvini ha più volte richiamato il quadro complessivo dei cantieri ferroviari e stradali presenti in Calabria e Sicilia, evidenziando la necessità di completare una rete moderna e interconnessa. Tra gli elementi considerati strategici c’è il collegamento dell’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria, progetto destinato a modificare i tempi di percorrenza e la qualità dei collegamenti lungo il versante meridionale della penisola. In questa prospettiva, il Ponte non sarebbe un’opera isolata, ma il punto di connessione tra diversi sistemi di mobilità già in fase di sviluppo.

Una delle opere pubbliche più discusse della storia italiana

Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta da oltre cinquant’anni una delle opere infrastrutturali più dibattute in Italia. Il progetto ha generato un confronto acceso tra chi ne sostiene il valore strategico e chi, invece, ha sollevato dubbi sulla sostenibilità economica, sull’impatto ambientale e sulle priorità degli investimenti pubblici. I sostenitori dell’opera evidenziano il possibile ruolo del ponte nello sviluppo economico del Mezzogiorno, nella crescita della logistica e nella riduzione del divario infrastrutturale tra Sud e Centro-Nord.

I critici hanno invece richiamato nel tempo la necessità di garantire prima il completamento e la manutenzione delle infrastrutture già esistenti. Il percorso attuale punta comunque a portare il progetto verso una fase concreta, con il Governo che indica il 2026 come anno chiave per l’apertura dei cantieri.

Ponte sullo Stretto, le prossime settimane saranno decisive

La fase che si apre ora sarà determinante per il futuro dell’opera. Il completamento degli ultimi passaggi amministrativi, la nuova delibera del Cipess e le verifiche della Corte dei Conti rappresentano gli snodi principali prima dell’eventuale avvio dei lavori. Le parole di Salvini confermano che il progetto si trova nella fase più avanzata del suo lungo percorso, ma anche che sarà necessario completare tutti gli adempimenti previsti prima dell’apertura ufficiale dei cantieri. Il Ponte sullo Stretto di Messina resta quindi al centro della strategia infrastrutturale italiana: un’opera destinata a incidere non soltanto sul collegamento tra Calabria e Sicilia, ma sull’intero sistema dei trasporti del Mediterraneo.