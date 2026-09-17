Reggio Calabria, e poi non dovremmo bestemmiare? Festa finita da 2 giorni ma Lungomare ancora chiuso. E spunta un’altra processione: caos totale in tutta la città | FOTO

Una festa nella festa, un santo nel santo: un'altra processione paralizza la città, mentre il Lungomare resta chiuso al traffico per l'ottavo giorno consecutivo quando tutte le celebrazioni sono già finite da un pezzo. E c'è ancora chi difende questo schifo?

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E poi qualcuno ci dice che non dovremmo bestemmiare? O meglio, la stragrande maggioranza dei cittadini bestemmia in coro insieme a noi, visti i toni delle reazioni ai nostri articoli degli ultimi giorni. Stiamo ironizzando, ovviamente. Fatto sta che rimanere calmi è impossibile. La Festa dedicata alla Madonna della Consolazione è finita da due giorni, eppure il Lungomare di Reggio Calabria è ancora chiuso al traffico. Impensabile, ovviamente, che gli operai lavorassero di notte per ripristinare l’ordine pubblico: dopo l’ennesimo concerto, i lavori per smontare tutto sono in corso in pieno giorno. Quello di oggi è l’ottavo giorno consecutivo di Lungomare chiuso e città nel caos: che vergogna! Per arrivare dal porto a Cesare ci vogliono 50 minuti. Sono meno di 300 metri.

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Di conseguenza, il centro storico è completamente paralizzato. E chi si ritrova nella zona collinare del centro, subisce un altro incubo: c’è la processione di un altro santo nei pressi della parrocchia di San Gaetano Catanoso, via Pasquale Andiloro è bloccata dalla Polizia Municipale, per arrivare sul raccordo bisogna perdere almeno 30 minuti oltre le code e il caos. Sarà una festa nella festa, una processione nella processione, un altro patrono, un’altra devozione antichissima, un’altra visione.

Che città è mai questa?

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