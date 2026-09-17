Festa Madonna, un cittadino: “complimenti direttore, città mortificata, anche io in quei giorni scappo via. Riportiamola alla sacralità”

Prosegue il dibattito sulla Festa della Madonna della Consolazione dopo l’editoriale di StrettoWeb sulla necessità di riflettere sull’organizzazione dell’evento. Tra i contributi dei cittadini arriva anche quello di un lettore che racconta il proprio punto di vista, evidenziando i disagi legati alla durata della manifestazione e chiedendo un ritorno a una dimensione maggiormente incentrata sul significato religioso della celebrazione.
“Gentile direttore complimenti per editoriale che approvo e sottoscrivo. Da anni, io come tanti altri evita di stare a Reggio Calabria durante la festa! Una città mortificata e ridotta a festa popolare per una settimana. Con sporcizia, disagi, volgarità, ineducazione ed altro. Riportiamo questa festa ad un solo giorno di sacralità”.