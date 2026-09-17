Festa Madonna, un cittadino: “complimenti direttore, città mortificata, anche io in quei giorni scappo via. Riportiamola alla sacralità”

Un lettore di StrettoWeb condivide la riflessione sulla gestione della Festa della Madonna della Consolazione: “Da anni evito di restare a Reggio durante quei giorni. Riportiamo la festa a un solo momento di sacralità”

processione festa di madonna 2026
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Prosegue il dibattito sulla Festa della Madonna della Consolazione dopo l’editoriale di StrettoWeb sulla necessità di riflettere sull’organizzazione dell’evento. Tra i contributi dei cittadini arriva anche quello di un lettore che racconta il proprio punto di vista, evidenziando i disagi legati alla durata della manifestazione e chiedendo un ritorno a una dimensione maggiormente incentrata sul significato religioso della celebrazione.

“Gentile direttore complimenti per editoriale che approvo e sottoscrivo. Da anni, io come tanti altri evita di stare a Reggio Calabria durante la festa! Una città mortificata e ridotta a festa popolare per una settimana. Con sporcizia, disagi, volgarità, ineducazione ed altro. Riportiamo questa festa ad un solo giorno di sacralità”.

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