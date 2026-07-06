Consiglio Comunale, Vanessa Colica a StrettoWeb: “io infermiera tornata a Reggio per far risorgere la mia città” | INTERVISTA

Cinque novità in Consiglio comunale rispetto ai 32 consiglieri venuti fuori dopo la tornata elettorale delle scorse settimane. Novità annunciate dal sindaco Francesco Cannizzaro dopo la nomina della giunta che lo affiancherà nell’amministrazione della città. Il neo sindaco ha scelto 5 consiglieri, dunque altrettanti slot si sono liberati dando spazio a 5 nuovi nomi che occuperanno gli scranni di Palazzo San Giorgio. Fra di essi anche Vanessa Colica, giovane infermiere reggino entrata, in quota Lega, al posto di Antonino Caridi.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, Vanessa Colica ha dichiarato: “sono molto emozionata, sicuramente ci ho creduto tanto (alla possibilità di entrare in Consiglio Comunale) e questo avrà fatto la differenza. Ringrazio tantissimo tutte le persone che hanno creduto in me, nel mio progetto, nella mia voglia di dare, perché quello che realmente voglio fare è dare un ottimo contributo a questa città affinché, come il nostro sindaco continua a ribadire, possa risorgere. Non ho ancora ben metabolizzato tutto, ma sono sicura che pian pianino riusciremo a capire da che parte iniziare.

Emozionata per l’Arena piena di gente? Assolutamente sì, indescrivibile, ma questi sono delle degli scenari che solo una persona come il nostro sindaco Francesco Cannizzaro è capace di creare e spero ci possa fare rivivere il prima possibile”.

Abbiamo chiesto a Vanessa Colica, essendo neoeletta e una figura non proveniente dalla politica, di presentarsi ai lettori di StrettoWeb: “non nasco in politica, ma tra la gente, tra le persone che realmente i problemi li affrontano, li vivono. Io sono un’infermiera strumentista, lavoro presso l’ortopedico Giomi di Reggio Calabria e ho deciso di mettermi in gioco, in discussione, perché credo fermamente che questa città possa dare tanto, soprattutto a noi giovani.

Io sono una di quelle giovani lavoratrici che si ritrova a partire, appunto per un’occupazione nel mio settore, quindi mi ritrovo così catapultata a Milano ma con una voglia e l’unico vero bisogno: quello di ritornare qui, perché avevo bisogno di questa terra, avevo bisogno della mia famiglia, avevo bisogno del mare.

E quindi oggi voglio dare veramente il mio contributo per questa città affinché nessuno più si senta costretto ad andar via, questo è quello che realmente voglio.

E soprattutto voglio che ogni ogni singolo cittadino, ogni singola persona, possa sentirsi parte integrante di questa meravigliosa città perché credo che non ci manchi nulla, anzi abbiamo tantissimo, molto più di quanto si possa immaginare“.