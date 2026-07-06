Consiglio Comunale, Parisi a StrettoWeb: “restituire credibilità alla politica reggina”. E l’augurio all’Opposizione | INTERVISTA

Dalla Sosteg al Consiglio Comunale. Marco Parisi è stato il secondo più votato nella lista di Reggio Futura targata Peppe Scopelliti. Un’investitura importante per un giovane manager reggino sceso in campo in politica con intraprendenza e pragmatismo. Al termine del primo Consiglio Comunale dell’Amministrazione Cannizzaro, Parisi ha dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “questa di fatti è l’integrazione di ciò che si vuole raggiungere, uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere con questa Amministrazione, ossia avvicinare la politica amministrativa soprattutto al cittadino. È una politica fatta di ascolto, è una politica fatta di autocritica perché dobbiamo smetterla di pensare che la politica sia un potere chiuso all’interno di un palazzo. Dobbiamo contestualizzare la nostra azione, dobbiamo contestualizzare le nostre determinazioni a quelle che sono le istanze che pervengono dal territorio, facendolo con ascolto, con umiltà, soprattutto noi giovani con molta umiltà e trovando delle guide autorevoli e in questo il nostro sindaco sarà sicuramente un faro.

Da dove si riparte domani? Innanzitutto si continua, non iniziamo da domani, continuiamo a lavorare. Continuiamo a lavorare e a dedicare la nostra vita e il nostro agire alla città, perché noi oggi siamo investiti in un grosso onere che è quello di restituire credibilità alla politica, soprattutto territoriale.

Dobbiamo cercare di farlo in maniera qualificata e dobbiamo cercare quantomeno di restituire l’amore che Reggio Calabria vuole e intende donare e tutte le potenzialità che Reggio Calabria deve sprigionare e noi dobbiamo essere facilitatori in questo.

Quindi ricominciamo dal lavoro, dal sacrificio, dal metterci costantemente in discussione perché il nostro è un ruolo chiave ed è una grossa responsabilità e ne siamo onorati.

Ora basta il tempo degli onori, basta il tempo dei festeggiamenti, si devono iniziare a vedere gli obiettivi a breve termine che ci siamo prefissati e poi via via quelli a medio e lungo termine che sicuramente ci porteranno ad essere ricordati come un’Amministrazione vincente.

Auguro a questa opposizione che sappia sempre essere costruttiva, morigerata nei toni, mettendo da parte personalismi e pettegolezzi, perché la gente non vuole avere soddisfazione di guerre interne, vuole avere la soddisfazione di risultati, per cui la democrazia si integra soprattutto con il contraddittorio, che è il fondamento, il principio fondante delle nostre interlocuzioni e di una verità, che è quella fattuale.

Ma il contraddittorio si deve fondare sempre sugli argomenti e questo è quello che noi auguriamo alla maggioranza e auguriamo all’opposizione affinché ci sia sempre questo livello aulico e argomentativo di confronto“.