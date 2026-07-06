Consiglio Comunale, Iatì a StrettoWeb: “la giovane età non è un problema, sarò parte attiva” | INTERVISTA

La più giovane di tutti, ma la determinazione non le manca. Manuela Iatì unisce due punti importanti della visione politica che Francesco Cannizzaro vuole portare avanti: puntare forte su giovani e donne, ma nel segno del merito e della competenza. A margine del primo Consiglio Comunale del nuovo corso Cannizzaro, Iatì è intervenuta ai microfoni di StrettoWeb dichiarando: “è difficile farci l’abitudine in così in così poco tempo al sentirsi chiamare ‘Consigliere Iatì’. È sicuramente motivo di orgoglio riuscire a portare la generazione Z in onsiglio comunale e sono veramente felice di questo chiaramente il lavoro è tanto io ho tanta voglia di imparare ma allo stesso tempo di di essere parte attiva di questo Consiglio Comunale nonostante la giovane età, che non sarà sicuramente un vincolo, perché ho tutte le buone intenzioni per essere parte attiva.

Da domani inizieremo tutti ad avere la testa su sulle operazioni già in atto quindi sulle situazioni emergenziali che stiamo già affrontando al fianco del sindaco e inizieremo a lavorare tramite tutte quelle che sono le commissioni. Siamo tutti molto propositivi e con la voglia di iniziare a lavorare sul serio“.