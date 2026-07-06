Consiglio Comunale, Milia a StrettoWeb: “io presidente? Emozione incredibile”. E una dolce dedica finale | INTERVISTA

Il presidente del Consiglio Comunale più giovane della storia di Reggio Calabria. Un grande primato quello raggiunto da Federico Milia, eletto questa sera, eletto nel primo Consiglio Comunale dell’era Cannizzaro, tenutosi nella splendida cornice dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Un traguardo che lo ha emozionato fortemente, come spiegato ai microfoni di StrettoWeb: “come i grandi risultati non si realizzano subito, mi sono molto emozionato sul palco, mi sono molto emozionato in queste ore quando il sindaco e la maggioranza mi hanno designato per questo ruolo. Chiaramente, quando poi si ratifica ufficialmente, poi in questa meravigliosa cornice, è stata un’emozione unica, meravigliosa, un risultato che mi ripaga di tanto lavoro fatto nei quartieri e all’opposizione in questi anni, mi ripaga del lavoro fatto all’interno del partito.

Sicuramente ci sarà tanto da lavorare, adesso è finita la parte delle pacche sulle spalle, dobbiamo iniziare la parte del lavoro perché la città, come ho detto nel mio intervento di apertura, è una città che è in difficoltà, è una città che però allo stesso tempo ha enormi potenzialità e sta iniziando a muovere i primi passi in termini di sviluppo, di sviluppo turistico.

Il mio lavoro sarà quello di fare da collante tra la città e il Consiglio Comunale, tra il Consiglio Comunale e la Giunta. Anche se tutto ciò è già favorito da un clima di collaborazione ampissimo che permetterà un lavoro di sviluppo e di confronto importantissimo. Sono tanti i temi sui quali già stiamo lavorando, insieme al Sindaco e alla Giunta, ma in queste ore, tempo di assestarci, sono certo che avremo più chiaro il quadro dei prossimi step da affrontare”.

In conclusione, una dolce dedica: “ci tengo a dire una cosa, voglio ringraziare e voglio fare una dedica per questo risultato a tutte le persone che mi hanno supportato, a tutti i miei amici, a tutto il mio partito, al sindaco, alla Maggioranza e, infine, a mia madre che con tanti sacrifici mi ha accompagnato fino a questo momento lungo tutto il mio percorso professionale e politico“.