Consiglio Comunale, la diretta: la convalida di Cannizzaro come sindaco è accolta da un forte applauso!

La diretta del primo Consiglio Comunale della nuova Amministrazione di Reggio Calabria targata Cannizzaro: l'Arena dello Stretto accogliere ministri, consiglieri e cittadini

  • Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
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L’Arena dello Stretto si riempie di cittadini, di ministro del calibro di Antonio Tajani, autorità civili, militari e religiose. Tutto questo, per un Consiglio Comunale. È una prima volta storica quella di lunedì 6 luglio a Reggio Calabria. Il primo Consiglio Comunale dell’Amministrazione Cannizzaro si tiene in centro città, fra la gente, in totale trasparenza, segnando un cambio di paradigma rispetto ai 12 anni dell’Amministrazione Falcomatà. Un taglio netto col passato. Una location fantastica per la presentazione alla città del nuovo corso. StrettoWeb seguirà il Consiglio Comunale in diretta con il suo LIVE testuale raccontando ai propri lettori le fasi salienti.

AGGIORNAMENTI
  • 6 Lug 2026 | 19:42

    Il giuramento del sindaco Cannizzaro

    “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”. Siparietto simpatico mentre Cannizzaro indossa la fascia. Lungo applauso e i primi cori “Ciccio, Ciccio!”.

  • 6 Lug 2026 | 19:39

    Il primo punto all'ordine del giorno: convalida degli eletti e surroghe

    Si inizia con il primo punto, convalida degli eletti e surroghe. La prima convalida è per Cannizzaro come sindaco, accolto da un grande applauso dei presenti. Si è passati poi ala convalida di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

  • 6 Lug 2026 | 19:38

    I punti all'ordine del giorno

    I punti all’ordine del giorno:

    • Convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
    • Giuramento del Sindaco;
    • Elezione del Presidente del Consiglio, di due Vicepresidenti e di due Segretari Questori;
    • Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta;
    • Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari;
    • Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale.
  • 6 Lug 2026 | 19:30

    Inizia il Consiglio Comunale, tutti pieni i gradoni dell'Arena!

    Gradoni dell’Arena colmi di gente, tantissime le autorità presenti in platea. Si comincia con l’Inno Nazionale. Sul palco al centro dell’Arena il sindaco Cannizzaro, la giunta e i Consiglieri Comunali. Segretario Generale Criaco presiederà i lavori.

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