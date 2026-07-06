Consiglio Comunale Reggio Calabria: Milia presidente, nominati i vice e i segretari questori | NOMI

Tante le novità emerse dal Consiglio Comunale tenutosi questa sera a Reggio Calabria, il primo dell’era Cannizzaro, eccezionalmente ospitato presso l’Arena dello Stretto, all’aperto e in mezzo a tanta gente. Fra i punti all’ordine del giorno anche le nomine che andranno a comporre l’Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Federico Milia era il nome già noto: nella giornata di sabato, infatti, è stato scelto come Presidente del Consiglio Comunale, il più giovane nella storia politica reggina.

Nominati anche i due vicepresidenti: per la Maggioranza Luisa Curatola (Reggio Futura), per l’Opposizione Filippo Quartuccio (Casa Riformista). Scelti anche i segretari questori: per la Maggioranza Ramona Calafiore (Fratelli d’Italia) e Francesco Catalano (Reset).