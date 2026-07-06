Consiglio Comunale, Bilardi a StrettoWeb cita Pericle: “vogliamo rappresentare governo non dei pochi, ma dei molti” | INTERVISTA

Nella serata odierna, l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria ha ospitato il primo Consiglio Comunale dell’Amministrazione Cannizzaro, all’aperto, fra i cittadini. A margine dell’evento, il consigliere comunale Paolo Bilardi, che ha ricoperto il ruolo di consigliere anziano all’inizio del Consiglio Comunale odierno, in attesa dell’elezione di Federico Milia in qualità di presidente, ha dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “è un’emozione grandissima Devo dire che ‘consigliere anziano’, all’inizio, mi impauriva, poi ho capito che era appunto questo valore del voto individuale col voto di lista e per questo ringrazio la lista ‘Cannizzaro Sindaco’ tutta È un’emozione grandissima perché l’Arena dello Stretto è il mio posto preferito della città, l’ho sempre amato e lo amerò sempre e quindi per me, dare il mio contributo a livello politico alla città e inaugurarlo proprio in questo posto è un qualcosa che mi riempie il cuore

Come dicevo anche nel mio discorso iniziale è un’arena che assomiglia a quell’anfiteatro greco che rappresenta proprio l’Agorà, quindi l’unione delle persone che si incontrano per discutere della vita politica. Come diceva il famoso Pericle: noi vogliamo rappresentare un governo non dei pochi, ma dei molti. È quello che deve rappresentare proprio la democrazia di questa città.

Si parte dai servizi primari, ma si parte anche dal rilanciare la città di Reggio Calabria in un panorama nazionale internazionale, soprattutto a farla diventare capitale del Mediterraneo perché ci troviamo in una posizione così strategica nel Mediterraneo, quindi con lo Stretto di Messina, con questa vicinanza mare-montagna che va valorizzata appieno, come il patrimonio culturale artistico e sociale che abbiamo“.