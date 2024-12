San Roberto, giornata dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

StrettoWeb

Nel quadro delle attività che vedono attivamente impegnata l’Amministrazione comunale di San Roberto, guidata dal Sindaco, Prof. Antonino Micari, c’è quella di assicurare la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro a tutti i dipendenti dell’ente. Questo è quanto è emerso durate la giornata dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, svoltasi il 2 dicembre 2024 al Comune. Un’occasione importante per evidenziare l’attenzione e l’impegno verso la salute dei lavoratori, nel corso della quale si è tenuta una cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di formazione e informazione Lavoratori, al personale dipendente del Comune aspromontano.

All’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Micari, e cui hanno preso parte la quasi totalità dei dipendenti, sono interventi, per il Comune di San Roberto, il Sindaco Prof. Antonino Micari, ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Giovanni Arlotta; mentre per l’Istituto Cenide, il Direttore Dott. Tullio Caracciolo e il docente e formatore, Ing. Rosario Morena.

Ed è stato proprio l’ing. Morena che avendo tenuto le lezioni del corso di formazione e informazione Lavoratori, sia per la parte generale che per quella specifica, ha voluto rammentare alcuni aspetti che sono stati oggetto di approfondimento durante gli incontri formativi tenuti al Comune. “Non si tratta di evitare le pesanti sanzioni recentemente introdotte dal legislatore, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – ha affermato Morena – ma di una nuova dimensione culturale che deve riguardare qualsiasi datore di lavoro, sia pubblico che privato, a garanzia e salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro”.

L’importante impegno dell’Amministrazione comunale, in sinergia con l’Istituto CENIDE, è stato sottolineato dal Dott. Tullio Caracciolo, Direttore dell’Istituto e Presidente del Centro di Orientamento Giuridico TuCA & Partners, il quale ha evidenziando che, quello della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non deve essere visto solo ed esclusivamente come un obbligo normativo, o più semplicemente un dovere morale da parte del datore di lavoro verso i propri dipendenti, ma diversamente, deve essere considerato un vero e proprio investimento volto assicurare il rispetto della salute di tutti i lavoratori prevedendo e riducendo al minimo rischi ed infortuni sui luoghi di lavoro, attraverso una seria attività di prevenzione, informazione, formazione.

Un percorso importante e impegnativo ed ancora più ampio, che l’Amministrazione comunale di San Roberto, ha condiviso con l’Istituto Cenide e con il centro di orientamento giuridico, TuCA & Parteners, – ha affermato il Sindaco Micari, – e che abbiamo già concretizzando attraverso: il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi, la nomina del medico competente, la formazione generale e specifica ai dipendenti, e a breve ci vedrà impegnati anche con la formazione specifica “Primo Soccorso” e Prevenzione Incendi”, nonché con la nomina dei rispettivi addetti, nonché l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSSP) e del Responsabile della Sicurezza sul Lavoro (RSL).

