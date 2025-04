Reggio Calabria, pericolosa voragine o piscina all’aperto tra Via Italia e Via Nazionale Pentimele

StrettoWeb

Una voragine profonda si è aperta ormai da tempo alla fine di Via Italia e proprio all’intersezione con Via Nazionale Pentimele, nella zona nord di Reggio Calabria. L’asfalto cede, l’acqua piovana si accumula, e la buca si trasforma in una vera e propria piscina a cielo aperto, creando una trappola pericolosissima per automobilisti, motociclisti e pedoni. Con le piogge delle ultime settimane, il problema si è aggravato: l’acqua che è ristagnata ha aumentato la profondità della voragine che è sempre più grande e si rischia di entrarci dentro e distruggere le auto oltre a farsi seriamente male soprattutto per mezzi a due ruote.

La voragine si trova proprio al centro della carreggiata. I residenti denunciano una situazione di totale abbandono da mesi. “è incredibile che in una zona così trafficata, dove passano autobus e mezzi pesanti, non si sia ancora fatta una riparazione definitiva”.

La zona è una delle arterie principali del traffico urbano che collega il centro di Reggio alla parte nord, e ogni giorno centinaia di mezzi transitano su quella strada dissestata, con il rischio di incidenti o danni ai veicoli. Nel frattempo, la voragine continua a crescere e la piscina a cielo aperto sta diventando sempre più “comoda” per ospitare più “bagnanti” in vista della bella stagione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.