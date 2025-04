Giorgia Meloni annulla la visita in Calabria e riunisce il Governo sui Dazi degli USA di Trump: i dettagli sull’incontro di Palazzo Chigi

StrettoWeb

Si è tenuto a Palazzo Chigi un vertice sui dazi statunitensi verso l’Unione europea. Il premier Giorgia Meloni ha annullato gli impegni odierni per concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito agli annunci di Donald Trump, e il primo passo dovrebbe essere una task force con i ministri competenti. Il premier sarebbe dovuto essere in Calabria oggi per l’inaugurazione della stazione dei Carabinieri a Limbadi (Vibo Valentia) e invece ha rinunciato per fronteggiare l’emergenza economica a seguito dei dazi imposti nella notte, convocando un vertice a Palazzo Chigi.

All’incontro hanno partecipato anche i due vicepremier Matteo Salvini in presenza ed Antonio Tajani in videocollegamento. Hanno partecipato anche i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso, degli Affari europei Tommaso Foti e dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Secondo quanto si apprende, la riunione si è concentrata sulle azioni che il Governo dovrà intraprendere in seguito all’introduzione di nuovi dazi da parte del governo degli Stati Uniti.

Nelle ultime ore Matteo Salvini si è confrontato con il gruppo economico della Lega, ribadendo che “se gli Stati Uniti hanno deciso di tutelare le proprie imprese, è necessario che l’Italia continui a difendere con determinazione il proprio interesse nazionale anche alla luce dei troppi limiti dell’Europa“: Così fonti della Lega.

