Reggio Calabria: mancano poche ore all’inaugurazione ufficiale di Piazza De Nava

L’Amministrazione Comunale è lieta di invitare i cittadini all’inaugurazione della nuova piazza De Nava; un’occasione di condivisione e festa per la città intera. L’appuntamento è per martedì 3 dicembre, alle ore 19, con una cerimonia d’apertura che coinvolge Istituzioni, Museo Nazionale, Associazioni e cittadini. Alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria –Giuseppe Falcomatà– della direttrice del segretariato regionale della Calabria del ministero della cultura –Maria Mallemace– del direttore del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria –Fabrizio Sudano– e delle massime autorità cittadine la nuova piazza sarà, finalmente, aperta al pubblico in modo ufficiale. La cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione del coro lirico e dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria.

