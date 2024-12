Referendum città unica Cosenza-Rende-Castrolibero, il DATO definitivo dell’affluenza alle urne

StrettoWeb

L’affluenza definitiva alle urne per il referendum sulla città unica Cosenza-Rende-Castrolibero è al 26,01% (era al 17,17% alle 17). I seggi si sono chiusi alle ore 21:00. La consultazione non prevede il quorum e l’esito non è vincolante rispetto alla decisione di completare l’iter burocratico per la fusione, anche se può avere un peso politicamente.

Il quesito

“Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?” oltre alla denominazione del nuovo ente, “Cosenza; Cosenza Rende Castrolibero; Nuova Cosenza”.

