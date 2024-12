Città unica: vince il “No” alla fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero

StrettoWeb

Al referendum consultivo per la fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero in un’unica città hanno prevalso i “No”. L’affluenza definitiva alle urne per il referendum sulla città unica Cosenza-Rende-Castrolibero è al 26,01% (era al 17,17% alle 17). A Cosenza ha votato il 19,12%, a Rende il 33,20%, a Castrolibero il 44,78%. La consultazione non prevede il quorum e l’esito non è vincolante rispetto alla decisione di completare l’iter burocratico per la fusione, anche se può avere un peso politicamente.

Boom di No al Rende e Castrolibero

Il Sì prevale a Cosenza con il 68% dei voti, mentre a Rende è boom di No per oltre l’80%. A Castrolibero prevale il No con il 74% dei voti.

Il No ad un passo dalla vittoria

Il Sì al 43,41%, il No al 55,19%. E’ il dato parziale che emerge dallo spoglio in corso dei voti dopo 101 sezioni su 126.

Il No avanti

Dopo 94 sezioni scrutinate, il No alla Legge proposta è avanti (51,49%) rispetto al Sì (46,96%). 0,61% le schede nulle e 0,10% bianche.

Chi è a favore e chi è contro

Per il Sì si sono schierati Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle non ha dato indicazioni ai suoi militanti. Contrari Rifondazione Comunista, Italia del Meridione, il partito del sindaco di Castrolibero Orlandino Greco, e la Federazione Riformista di Rende.

Quesiti

Due i quesiti rispetto ai quali gli elettori si sono espressi nell’unica scheda che riceveranno nei seggi: “volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”.

Nell’altro si legge: “Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”. Tre le opzioni: Cosenza, Cosenza Rende Castrolibero e Nuova Cosenza.

