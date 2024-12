Intesa San Paolo down, non funziona l’app: stipendi e pensioni non accreditate

StrettoWeb

Da questa mattina l’app di Intesa Sanpaolo è in down. Tanti utenti stanno riscontrando parecchi problemi e i conti sono inaccessibili. Alcuni clienti lamentano anche la mancata visualizzazione dei movimenti più recenti, tra cui l’accredito di stipendi e pensioni. La banca assicura che il disservizio non riguarda però tutti i clienti e che comunque si sta già lavorando per ripristinare il tutto.

“Oggi è il primo giorno feriale del mese, abbiamo registrato un traffico molto elevato. Il sistema It – affermano da Intesa San Paolo– è presidiato 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. Ci possono essere dei problemi periodici, che non dovrebbero accadere, ma in questo caso è stato individuato ed è in fase di risoluzione”.

“Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimenti (ad esempio mutui e accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile“, è questo il messaggio che viene visualizzato dagli utenti che provano ad accedere all’App.

