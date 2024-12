Giusi Princi dona alla Presidente Metsola ceramiche e torrone IGP di Bagnara Calabra

StrettoWeb

“Ceramiche e torrone IGP di Bagnara Calabra nel cuore dell’Europa! Grazie Presidente Metsola, grazie Roberta, per il garbo e la disponibilità, con cui come sempre riesci a valorizzare i prodotti tipici e le identità di tutti i territori europei. Ti aspettiamo in Calabria! La produzione di ceramiche artistiche nella provincia di Reggio Calabria e, più in generale, nell’intera Regione, costituisce una delle tradizioni locali più antiche e fiorenti; grazie alla tenacia di abili maestri ceramisti, da un lato, e all’intraprendenza di giovani capaci, dall’altro, è giunto, sino ai nostri giorni, uno di quegli antichi mestieri le cui origini, tecniche e tradizioni, tramandate di padre in figlio, risalgono ad un lontano passato”. E’ quanto pubblicato su facebook dall’europarlamentare Giusi Princi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.