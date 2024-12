Misterbianco rompe con l’Acr Messina, accuse gravissime. Quale futuro per gli Under 15?

StrettoWeb

Situazione sempre più drammatica per l’Acr Messina. Non bastano i guai in campo ed i pasticci societari, adesso anche l’Asd Misterbianco lancia accuse gravissime contro la società di Sciotto. In un comunicato la Magica comunica “di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’Acr Messina, categoria Under 15. Dopo la partita di Turris sono venuti a mancare i rapporti di fiducia e di garanzia per i nostri giovani atleti”.

“Solidarietà per i tifosi messinesi. In seguito seguirà intervista del nostro responsabile Cavallaro che spiegherà in modo dettagliato cosa è il Messina oggi e chi c’è dietro di loro. Un buon proseguo di campionato e che dio posso assistere questi ragazzi in ogni trasferta“, conclude la nota. In questa annata l’Under 15 ha subito umiliazioni a raffica presentandosi nei vari campi nemmeno in 11 giocatori. Quale sarà il futuro di questi giovani atleti? Insomma, qualcosa di assurdo e inverosimile per una società professionistica nel silenzio totale delle istituzioni.

