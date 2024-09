Messina, un’altra vergognosa figuraccia: U15 in campo in 7 a Trapani, la partita dura un minuto

StrettoWeb

Un’altra, l’ennesima, figuraccia. Per il terzo weekend di fila. Nell’indifferenza generale. Scandaloso – e sta passando in sordina – quanto sta accadendo a Messina, sul fronte giovanile. Dopo le magre figure delle scorse settimane, l’Under 15 gioca praticamente… un minuto. A Trapani, sul risultato di 1-0, la gara è stata interrotta dopo 60 secondi, dopo un infortunio, in quanto i giovani peloritani si erano presentati in 7.

L’episodio era già accaduto a Taranto, anche se lì si era giocato un’ora. Sul fronte societario, nessun cenno, se non una breve nota social sul pari dell’Under 19 a Sorrento.

