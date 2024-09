Clamoroso Messina Under 15: solo in 8 contro il Crotone, sconfitta per 10-0

StrettoWeb

Incredibile e clamoroso quanto accaduto nel corso del match giovanile tra Messina e Crotone. La selezione under 15 dei peloritani, presentatasi in campo in numero inferiore (in otto) contro i pari età pitagorici, ha subito ben dieci gol dopo un’ora di gioco. Un “infortunio” ha poi chiuso in anticipo la gara, per numero insufficiente di giocatori. Umiliazione vera e propria per i Giovanissimi messinesi, per la società una vergogna in piena regola, l’ennesima di una gestione arrivata ormai al limite, già fortemente spaccata, come si evidenzia dalle proteste della tifoseria.

Sulla questione è intervenuto il Consigliere Comunale Giandomenico La Fauci: “questa non è solo una sconfitta sportiva, è un’offesa alla nostra città e un danno incalcolabile per questi giovani atleti. Al presidente Sciotto chiedo: è questo il rispetto che ha per Messina e per il suo futuro calcistico? Presentarsi in 8 a una partita ufficiale non è solo imbarazzante, è un insulto a tutti i tifosi e ai cittadini che questa squadra dovrebbe rappresentare. Al sindaco Basile lancio un appello: intervenga immediatamente. La squadra porta il nome della nostra città. Chiediamo una presa di posizione forte e decisa”.

“Al presidente del Consiglio comunale Pergolizzi, che recentemente invitava ad abbonarsi, dico: sostenere la squadra è giusto, ma chi ricopre cariche istituzionali ha il dovere di sferzare una proprietà che si comporta così. Non basta chiedere ai cittadini di mettere mano al portafoglio, bisogna pretendere rispetto e professionalità. Questa débâcle non riguarda solo il calcio. Stiamo parlando del futuro di giovani atleti, della loro crescita psicologica ed emotiva. Quale messaggio stiamo mandando a questi ragazzi? Ora basta. Messina merita di più. Serve un passo indietro da parte di chi evidentemente non è in grado di gestire il patrimonio sportivo della nostra città”.

