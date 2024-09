Messina, altra figuraccia per l’Under 15: il Taranto vince 7-0

StrettoWeb

Altra figuraccia per l’under 15 del Messina, che cade a Taranto per 7-0 una settimana dopo la brutta pagina contro il Crotone, con un 11-0 dopo 60 minuti e una gara chiusa in anticipo per mancanza di giocatori minimi. Il club, nell’informare del risultato, ci tiene a precisare che “i pugliesi dilagano solo nel finale”, come a voler minimizzare circa un risultato che manda alla mercè dei poveri ragazzi, i quali non hanno alcuna colpa in merito a questa situazione.

Situazione che, in riva allo Stretto, continua ad essere tesa e delicata, anche per via del caso (non richiesto) legato alle dimissioni di Modica, poi ritirate dopo un teatrino durato un giorno. Una decisione probabilmente maturata da tempo e che col risultato non c’entra. Una decisione, quella successiva, che ha altresì spiazzato tutti.

Tornando alle giovanili, sempre la società informa che “termina con il risultato di 3-3 la 2ª giornata Under 17 nazionale tra Taranto e Messina. I biancoscudati guidati da mister Presti vengono raggiunti sul finale da un calcio di rigore, centrando così il secondo pareggio consecutivo dopo l’1-1 contro il Crotone della settimana scorsa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.