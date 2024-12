Il 2024 dei Vigili del Fuoco di Messina: dati e interventi sul territorio

StrettoWeb

“Volge al termine il 2024 per le caleidoscopiche attività dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, con il massimo di tutte le risorse, umane e con tutti i mezzi operativi di ultima generazione, per garantire la massima tutela per la città metropolitana di Messina, che vanta una lista di Comuni ubicati spesso in luoghi difficilmente raggiungibili“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa dai Vigili del Fuoco di Messina.

“Ecco che entrano in gioco le sinergie tra il personale permanente e i volontari, spesso fondamentali per determinate tipologie di intervento. L’anno 2024 si chiude così con la consapevolezza di aver dato il massimo sul dispositivo di soccorso, nonostante la triste realtà degli incendi boschivi e delle alluvioni, ormai diventati consuetudine annuale della città. Buona Santa Barbara“, conclude il comando dei Vigili del Fuoco di Messina.

Scaricabile QUI un allegato con tutte le attività dei Vigili del Fuoco del comando di Messina.

