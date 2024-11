Viola-Matera, Donati: “settimana difficile, ci siamo compattati”

StrettoWeb

La Viola batte Matera e completa un filotto di 11 vittorie in altrettante gare disputate nel girone di andata. Elias Donati in conferenza stampa analizza così il match: “sicuramente una partita molto importante, chiudiamo il girone d’andata. Sentivo molto la gara perché Matera è la mia ex squadra. Non siamo abituati al palazzetto vuoto. Mi è mancato il calore del pubblico, ci danno una grande mano, sono il sesto uomo. Speriamo possano ritornare presto per farsi sentire. Il gruppo? Siamo una squadra completa, un gruppo di amici che gioca a pallacanestro, ci divertiamo, ci aiutiamo. Questa è la forza maggiore per la quale siamo in questo punto. Siamo una famiglia, siamo sempre uniti e ci aiutiamo“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulla settimana complicata vissuta dalla Viola, Donati ha spiegato: “abbiamo cercato di viverla più serenamente possibile noi del gruppo squadra. Abbiamo cercato di pensare solo alle partite che venivano. Avevamo una partita difficile dopo Messina che era Catanzaro, era una prova, anche oggi lo era, ma a Catanzaro era importante. Abbiamo tirato fuori gli attributi, si è visto il carattere che abbiamo“.

Sulla sua ottima prestazione odierna, Donati ha aggiunto: “io sono sempre stato un giocatore che aiuta i compagni, non mi focalizzo tanto sulle statistiche offensive, se arrivano sono contento. Per me l’importante è aiutare il gruppo dare una mano soprattutto difensivamente. Spero di andare sempre meglio ma mantengo la mia linea: la squadra viene prima“.

Una simpatica battuta in chiusura: “se siamo pronti ad allenarci anche domani? Nì… ma se serve ci alleniamo“.

