Spostatevi! La Viola chiede strada: 107 punti a Matera e 11 su 11 nel girone d’andata, unica imbattuta in Italia!

Fine 3° QT - Viola avanti 84-60

Si torna sul parquet per il secondo tempo. Due per Bagdonavicius (54-43). Due con libero extra per Fernandez (57-43). Altri due per Idiaru (59-43). Ancora Bagdonavicius per gli ospiti (59-45). Due per Paulinus (61-45). Due con fallo per Zanetti (61-48). Due per Donati (64-48). Tripla di Ani in step back, mamma mia Uchenna (66-48). Accorcia Manna (66-50). Tripla di Fernandez (69-50).

Tripla di Cioppa (69-53). Altra tripla di Ani (72-56). Risponde Rubinetti da 3 (72-59). Ancora 2 per Ani (74-56). Rubinetti in lunetta: 1/2 (74-57). Due per Ivanaj (76-57). Segna Donati (78-57). Tripla di De Mola (78-60). Due tripla in chiusura di quarto: Simonetti e Ani (84-60).